Продовження дії експортного мита на металобрухт дозволить зберегти понад 25 тисяч робочих місць і збільшити надходження до бюджету на мільярди гривень.

Про це заявив керівник Центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва на нараді щодо функціонування металургійних підприємств і їх забезпечення металобрухтом, яка відбулася у комітеті Верховної ради з питань економічного розвитку.

"Якщо продовжується дія експортного мита на діючому рівні, то ми можемо говорити сміливо про збереження 21,5 тисячі робочих місць та створення близько 3,5 тисячі нових робочих місць. Ми можемо говорити про бюджетні надходження всіх рівнів від активізації, продовження ділової активності в ГМК на рівні 3 мільярдів гривень інвестицій", - розповів Гужва.

Він також нагадав, що переваги запровадження експортного мита Україна вже відчули. За його словами, завдяки дії мита на металобрухт в останні кілька років було збережено близько 30 тисяч робочих місць, а державний бюджет отримав додатково мільярдні надходження.

"Економічний ефект дії цих заходів (запровадження експортного мита на брухт, - ред.) вражаючий. Крім збереження робочих місць, вони забезпечили надходження від експортного мита понад 1 мільярда доларів до бюджету. Ще 2,9 мільярда гривень надходжень до бюджетів усіх рівнів забезпечила активізація діяльності ГМК та суміжних галузей", - розповів Гужва.

Крім цього, він підкреслив, що переробка лому - один із шляхів виконання "зеленого курсу", адже виробництво сталі з металобрухту набагато екологічніше і економічніше, ніж з руди.

"Кожна тонна повторно спожитого металобрухту економить 1,5 тонни викидів СО2, майже 3 тонни залізної руди, вугілля і витрат електроенергії. Що це означає? Цілі сталого розвитку - це найбільший, глобальний екологічний тренд, який відбувається по всьому світу, починаючи з прийняття Паризької декларації", - пояснив експерт.