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Экспорт "зеленой" электроэнергии способствует восстановлению энергосистемы, - "Укрэнерго"

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Среда 19 июля 2023 19:58
Экспорт "зеленой" электроэнергии способствует восстановлению энергосистемы, - "Укрэнерго" Фото: экспорт "зеленой" электроэнергии способствует восстановлению энергосистемы (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову благодаря наличию профицита электроэнергии в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции, а также в ночные часы из-за отсутствия значительного потребления электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Facebook .

"Во вторник, 18 июля, и сегодня осуществляется экспорт электроэнергии в Молдову мощностью 67 МВт… В частности, ночью - благодаря низкому потреблению, а днем из-за избытка электроэнергии в энергосистеме, когда активно работают солнечные электростанции", - сообщили в компании.

В то же время уточняется, что вечером потребление существенно растет. Для его покрытия необходимы дополнительные маневровые мощности – это тепловые и гидроэлектростанции, объем производства которых ограничен. Поэтому страна импортирует электроэнергию из Словакии в вечерние дефицитные часы.

Напомним, предприятия "зеленой" энергетики зимой поддерживали энергоснабжение в ряде регионов Украины во время стабилизационных отключений, которые явились следствием российских вражеских атак.

В частности, благодаря станциям ВИЭ Житомирская, Николаевская и Одесские области обеспечивали работу предприятий критической инфраструктуры или могли уменьшать время отключения потребителей.

При этом предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за произведенную электроэнергию - уровень расчетов упал до 32-33%. Долг госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед производителями возобновляемой электроэнергии составил 18,6 млрд грн.

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