ua ru
Ср, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экспорт железной руды за год сократился на 71%

Новина українською →
Среда 16 ноября 2022 15:23
Экспорт железной руды за год сократился на 71% Фото: экспорт железной руды за год сократился на 71% (gmk center)
Автор: Юлия Бойко

Украинские горнодобывающие компании в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем уменьшили экспорт железной руды на 21,1% - до 1,07 млн т. В денежном выражении экспорт ЖРС за указанный период снизился на 25,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные таможенной статистики.

В годовом исчислении экспорт руды в октябре сократился на 70,9%, а в денежном - на 72,4%.

Больше украинской руды по итогам 10 месяцев 2022 года потребила Словакия - 19,16%. На втором месте Польша - 16,65%, а на третьем - Чехия, 16,32%.

Таким образом, с начала войны европейские страны стали основными импортерами сырья из Украины, вытеснив из этого списка Китай, еще в начале 2022 года являвшийся крупнейшим потребителем украинской ЗРС.

Напомним, после вторжения России на территорию Украины отечественные металлургические компании снизили экспорт продукции до минимума из-за блокады морских портов.

Металлурги ищут пути отгрузки своей продукции по железной дороге, но из-за наплыва грузов "Укрзализныця" и пограничных переходов не справляются. На новых логистических маршрутах затраты на доставку выросли, по меньшей мере, в 2 раза.

Проблемы с логистикой накладываются на неблагоприятную конъюнктуру рынка: цены на ЖРС падают. В результате украинские горно-обогатительные комбинаты вынуждены полностью останавливать или сокращать производство железорудного сырья.

Напомним, железорудные комбинаты Украины призвали президента Владимира Зеленского посодействовать в разблокировании морских портов для экспорта металлопродукции.

Как говорится в обращении, возобновление экспорта будет давать Украине минимум 600 миллионов долларов ежемесячно и принесет в бюджет минимум 5 млрд грн ежемесячно в виде налогов и сборов.

Ранее глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький заявил, что металлургическая отрасль Украины очень серьезно пострадала от войны, и сейчас нуждается в поддержке государства для восстановления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины
NEWS
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
У Зеленского назвали единственного виновного в падении ракет в Польше
DAILY
Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму
Юлия Акимовакорреспондент Морской бой. Чего не хватает флоту Украины и что делать с военными базами в Крыму