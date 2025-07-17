ua en ru
Чт, 17 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Экспорт руды из Украины обвалился на 12%, - СМИ

Украина, Четверг 17 июля 2025 17:54
UA EN RU
Экспорт руды из Украины обвалился на 12%, - СМИ Фото: СМИ заявили, что экспорт руды из Украины обвалился на 12%, а также обвалился на 12% (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Украинские производители железорудного сырья по итогам первого полугодия 2025 года выпали из тройки крупнейших экспортеров страны. Экспорт упал на 11,9% по сравнению с первым полугодием прошлого года, до 16,14 млн тонн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net.

Причина - в спаде мировой экономики, а также в тарифах украинских государственных монополий, из-за которых отечественные производители не могут конкурировать на внешних рынках.

"Еще полгода назад, благодаря открытию навигации в портах, железная руда выбилась в лидеры по объемам экспорта - 33,6 млн тонн, рост на 89%. По показателю экспортной выручки в прошлом году горняки заняли третье место, уступив поставщикам кукурузы и пшеницы. Но уже в январе-июне этого года железная руда не попала даже в тройку самых экспортируемых товаров", - указывает издание.

Впрочем, вклад горно-обогатительных комбинатов (ГОКов) в укрепление платежного баланса страны остается значительным: доля железной руды в общем объеме отечественного товарного экспорта составляет 6,35%.

"Основная причина снижения экспорта железной руды, по утверждению аналитиков, заключается в охлаждении мировой экономики. Среди внутренних факторов, ограничивающих конкурентоспособность отечественной продукции на глобальном рынке, игроки рынка и аналитики в первую очередь называют аномальные издержки. Предприятия испытывают существенные дополнительные расходы военного времени - от высоких тарифов государственных монополий (Укрзализныци, Укрэнерго, Оператора газотранспортной системы), стоимости импортной энергии в случае отключений, кадрового дефицита, ограничений в работе и прямых убытков от обстрелов", - отметили в Liga.Net.

Причиняют хлопоты горнякам и государственные инициативы, в частности в сфере налогообложения. Несвоевременное возмещение государством налога на добавленную стоимость (НДС) усугубляет проблемы предприятий с оборотным капиталом, заявил временный председатель правления Ferrexpo Лучио Дженовезе.

По утверждению представителей компании, вынужденное сокращение производства из-за приостановки возмещения НДС привело к тому, что более трети работников были переведены на сокращенное рабочее время или в отпуск, компания сократила закупки товаров и услуг, а также приостановила все необязательные капитальные расходы, расходы на КСО и гуманитарную помощь.

"Также к факторам, ограничивающим конкурентоспособность отечественной продукции, относится недавнее решение Верховной Рады по увеличению земельного налога для горнодобывающих предприятий в 2,6 раза: это приведет к очередному росту постоянных расходов горно-металлургического комплекса и негативно повлияет на ослабленную устойчивость отрасли", - добавляет издание.

В результате пострадают производители, которые из-за роста себестоимости станут еще менее конкурентоспособными на экспортных рынках и как следствие вынуждены будут сокращать производство и расходы. Государство же получит меньше налогов в государственный и местные бюджеты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уголовное дело
Новости
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Трамп имеет силу поставить Путина на колени, ему нужно это почувствовать, - Зеленский
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе