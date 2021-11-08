Експерти назвали небезпечною рецептуру бензину у великій мережі АЗС

Бензини, що випускаються компанією "Стандарт Ойл-200о" для мережі АЗС "БРСМ-Нафт", можуть не відповідати вимогам державних стандартів і небезпечні для автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування експертів, які оцінили рецептуру "Стандарт Ойл-2000".

Як відомо, згідно з акцизними накладними "Стандарт Ойл-2000", ексклюзивного постачальника палива в мережу" БРСМ-Нафта", бензин А-95 виготовляється шляхом додавання в бензин А-92 до 14% МТБЕ, 2% риформату і 1% етанолу.

Найбільш очевидним відхиленням, яке вийде в результаті такого змішання, буде перевищення вмісту кисню.

"Оскільки в рецептурі вказано додавання 1% етанолу, а значить таке паливо буде ставитися до виду Е5, в якому норма по кисню обмежена 2,7% мас. МТБЕ містить 17,85% кисню, етанол - 34,36% кисню. Навіть якщо припустити, що в базовому бензині А-92 відсутній кисень, додавання такої кількості етанолу і МТБЕ призведе до вмісту мінімум 2,84% мас., що перевищує норму на 0,14 %", - йдеться у відповіді ПАТ"Укртатнафта".

На ще більший вміст кисню вийшли в державній компанії "Укргазвидобування".

"За теоретичним підрахунком, згідно з наведеною рецептурою, показник "масова частка кисню" становить 4,5% при нормі 2,7%", - йдеться в офіційній відповіді компанії на запит enkorr.

У Дослідницькому центрі паливно-мастильних матеріалів відзначили, що підвищений вміст кисню негативно впливає на споживчі якості такого палива.

"Для двигунів, які не мають систем регулювання лямбда-зондом, приблизно на 7% збідниться паливно-повітряна суміш. Для двигунів з системою регулювання лямбда-зондом зміна складу суміші буде компенсовано. В обох випадках приблизно на 7% зросте витрата палива", - вважає директор центру Микола Худолій.

Також опитані фахівці одноголосно відзначають, що додавання 14% МТБЕ в товарний бензин А-92 призведе до істотного підвищення октанового числа як в бензині А-95, так і альтернативному паливі.

"Для А-95 октанове число по моторному методу може збільшитися до 88 (норма для бензину А - 98)", - вважає аудитор ОС "Серт АСУ" Олександр Лютий.

"Додавання до бензину А-92 високооктанових добавок призведе до приросту октанового числа значно вище норми. За теоретичними розрахунками октанове число за дослідницьким методом може перевищувати норму на 10 одиниць", - наводить "Укртатнафта" слова головного технолога Юрія Голича.

В "Укргазвидобуванні" при теоретичному розрахунку виходять 98-100 одиниць октанового числа в бензині А-95 і альтернативному паливі.

На думку опитаних експертів, паливо з такими характеристиками становить загрозу для більшості транспортних засобів в Україні.

"Даний бензин точно не розрахований для більшості ДВС, які експлуатуються на наших дорогах, а призначений для спортивних автомобілів з турбонадувом", - говорить Лютий.

"Шляхом більш високих температур в камері згоряння можливе прогорання в системі циліндро-поршневої групи і, як наслідок, швидкий вихід з ладу системи двигуна", - вважає головний технолог Кременчуцького НПЗ.

Згідно з супровідними документами на паливо, розміщеними на АЗС "БРСМ-Нафта", ТОВ "Стандарт Ойл 2000" виробляє нафтопродукти на міні-НПЗ у Гадячі (Полтавська обл.) та на нафтобазі в с. Переяславське (Київська обл.). Компанія закуповує основні обсяги товарних нафтопродуктів і сировини у ТОВ "Катма Груп" - ексклюзивного Постачальника нафтопродуктів для мережі "БРСМ-Нафта".

У першому півріччі 2021 року "Стандарт Ойл 2000" в середньому заплатила з 1000 л виробленого бензину А-95 104 грн акцизного збору (базова ставка становить 213 євро/1000 л, або 7 180 грн/т), з 1000 л альтернативного палива - 503 грн (базова ставка 162 євро/1000 л, або 5 448 грн/т).

Таким чином, сплата акцизу даним виробником по бензину А-95 склала 2% від базової ставки, по альтернативному паливу - 9%. Решту розміру акцизу компанія подає на відшкодування, оскільки виробник нібито використовує підакцизні компоненти.