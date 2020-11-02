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Експерти пояснили, в чому недосконалість ініціатив антитютюнового лобі

Київ, Понеділок 02 листопада 2020 11:55
Експерти пояснили, в чому недосконалість ініціатив антитютюнового лобі
Фото: виробництво сигарет (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Антитютюнові активісти і деякі народні депутати, які раніше не зуміли провести у Верховну раду законопроекти про посилення вимог до ринку тютюнових виробів, підготували чергові три варіанти проекту закону, які повторюють ті ж норми.

Про це йдеться в статті Delo.ua.

На думку опитаних виданням експертів, обмеження, запропоновані антитютюновими активістами, не вирішать проблему здоров'я, але завдадуть істотної шкоди економіці.

Як відомо, Україна, дотримуючись вимог рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я із боротьби проти тютюну та Угоди про асоціацію з ЄС, вже ввела ряд обмежувальних заходів з поширення тютюну та тютюнопаління - повна заборона на рекламу тютюнових виробів, заборона куріння в громадських місцях, а також підвищення акцизів на 20% щороку до 2025 року.

Проте громадська організація "Життя" і деякі депутати оновленого парламенту додатково лобіювали кілька проектів законів під загальним номером 2813, якими передбачалося заборонити видиму викладку сигарет на вітринах, підвищити вік для продажу сигарет з 18 до 21, заборонити виробництво пачок з округлими краями і ввести уніфіковані пачки, позбавлені брендування

Асоціація міст України відразу ж заявила, що пропоновані обмеження не вирішать проблему здоров'я, але завдадуть істотної шкоди економіці, оскільки неминуче зросте кількість контрафакту.

Всі ці ініціативи не пройшли далі профільного комітету і в сесійний зал не потрапили. Водночас активісти заявили про підготовку нового законопроекту №2813-Д.

"Бюджети всіх рівнів почнуть втрачати ще більші гроші. І це - лише частина того, до чого можуть призвести необгрунтовані і, часто, некомпетентні дії антитютюнових активістів", - наголошується в публікації.

Нагадаємо, за даними компанії Kantar, у першій половині 2020 року рівень контрафакту досяг 1,2% від всієї тютюнової продукції, що є найбільшим показником за останні 6 років, і він продовжує рости.

За оцінками експертів, сума неотриманих податків до бюджету України у 2020 році склала понад 4 млрд гривень.

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