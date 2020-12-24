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Експерти назвали інвестиції в інфраструктуру одним з варіантів подолання наслідків кризи

Київ, Четвер 24 грудня 2020 10:02
Експерти назвали інвестиції в інфраструктуру одним з варіантів подолання наслідків кризи
Фото: будівництво моста (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Інфраструктурні інвестиції вирішують ряд критичних для постковідних економік проблем: збереження та створення нових робочих місць, збільшення потреби в вітчизняних матеріалах, децентралізація витрат, збереження експорту товарів та імпорту інвестицій.

Про це заявили експерти консалтингової компанії Deloitte в матеріалі НВ.

"Інвестиції в постійну інфраструктуру стануть інструментом перезапуску двигуна світової економіки після пандемії COVID-19 - з допомогою розвитку більш стійких спільнот, а також створення мільйонів робочих місць", - вважають в Deloitte.

Відразу кілька інших впливових міжнародних організацій також відкрито виступили з підтримкою інфраструктурних інвестицій як одного з ефективних способів подолання кризи. Зокрема, Організація економічного співробітництва і розвитку (OECD), Міжнародний економічний форум (WEF), Міжнародний валютний фонд (IMF), Світовий банк (World Bank) та ін.

Експерти назвали інвестиції в інфраструктуру одним з варіантів подолання наслідків кризи

"Попри різні акценти, всі сходяться на трьох основних тезах: інфраструктурні проекти набагато ефективніше у часи спаду економіки, ніж у часи зростання. Різні дослідження визначають економічний мультиплікатор будівництва в рецесію від 1,6 до 3,2. Якщо говорити простіше, то вкладення 1 грн будівництво для економіки дає на виході від 1,6 до 3,2 грн", - йдеться у публікації.

Водночас за прогнозами Ukraine Economic Outlook, попри те, що у другому кварталі реальний ВВП країни впав на -11,3%, падіння реального ВВП залишиться на рівні -5%, оскільки Україна є одним зі світових лідерів за державним інвестиціям в інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що успіх "Великого будівництва" у 2020 році дозволив "Укравтодору" розширити горизонт планування і підготувати програму мегапроектів до 2025 року.

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