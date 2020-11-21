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Експерти назвали головні напрямки національної економічної стратегії до 2030

Київ, Субота 21 листопада 2020 11:06
Експерти назвали головні напрямки національної економічної стратегії до 2030
Фото: Кабмінет міністрів України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Представники бізнесу визначили свої головні очікування від Національної економічної стратегії 2030, робота над розробкою якої сьогодні триває.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Національна економічна стратегія - це спосіб створити сприятливий бізнес-клімат в країні. З початку року у представників бізнесу відбулося кілька зустрічей, результатом яких стали проект "Національної економічної стратегії" та "Економічний аудит України". Бізнес має сподівання, що цей документ буде фіналізовано та схвалено урядом як базова економічна стратегія України до 2030 року", - зазначив власник Укр-Китай Комунікейшн В’ячеслав Лисенко.

Своєю чергою засновник одного з найбільших ІТ-операторів України Intecracy group Юрій Сивицький зауважив, що у Національній економічній стратегії потрібно зробити акцент на розвитку приватно-публічного партнерства та програмно-проектного підходу, а після прийняття документа запровадити ефективний контроль над реалізацією документу.

"Безперечний позитив появи цієї стратегії - вона об’єднала провідні бізнес-асоціації, які повірили в модель, запропоновану ініціативною групою. Та важливий момент, що ми можемо написати ідеальну стратегію, але якщо нікому буде відстежувати її виконання - це нівелює всю ідею. Тому після впровадження цієї дорожньої карти є сенс проводити постійні сесії стратегування, "звіряти годинники" - чи рухаємося ми в тому напрямку, який заклали на початку", - вважає Сивицький.

Про важливість існування такої стратегії акцентував і голова ВГО Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе. За його словами представники Асоціації протягом останніх 3 місяців беруть участь у процесах підготовки стратегії України.

"Наприклад, в робочій групі "Верховенство права" надали пропозиції щодо імплементації законодавства по створенню БЕБ, і майже всі вони були відображені в документі. Сьогодні, в період карантину, вкрай потрібна саме покрокова інструкція: що повинен зробити уряд, аби економіка країни не скотилася назад так, що відновлювати її доведеться протягом багатьох років, щоб не втратити той потенціал матеріальних і трудових ресурсів, які країна має наразі", - говорить Катамадзе.

Нагадаємо, презентація економічного аудиту країни та векторів економічного розвитку до 2030 року відбулася 6 листопада.

Як зазначив Денис Шмигаль, аудит та економічні вектори стануть основою для розробки "Національної економічної стратегії 2030", що буде презентована згодом. Завдання уряду презентувати аудит та вектори економічного розвитку поставив президент Володимир Зеленський під час свого щорічного послання до парламенту два тижні назад.

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