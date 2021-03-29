Експертиза назвала розслідування про нардепа Холодова "оціночними судженнями"

Нардеп нагадав, що у 2019 році парламент прийняв законопроект №1049. Одне з його положень, за його словами, руйнувало тютюнову монополію транснаціональних компаній.

"Я публічно підтримав законопроект. І наслідки не змусили себе довго чекати. Як і ряд колег, я став мішенню інформаційних атак, організованих, на мою думку, тютюновим картелем", - написав Холодов.

Восени того ж року вийшов сюжет, де, за його словами, журналісти допустили ряд необґрунтованих тверджень і звинувачень, видавши свої припущення про бізнес сім'ї нардепа за факти.

"Наприклад, автори сюжету недвозначно стверджували, що компанія моєї дружини нібито займається продажем сигарет. Хоча вона не тільки не займалася торгівлею тютюном, але навіть формально не мала права на це. Я звернувся до суду, вимагаючи спростування недостовірної інформації", - написав Холодов.

Нардеп стверджує, що його адвокати вже були готові до розгляду справи по суті, зібрали юридичні документи та виписки з реєстрів для суду.

"Для суду була потрібна експертиза тексту сюжету. Я запросив її в Київському національному інституті судових експертиз (КНІСЕ) та Українському бюро лінгвістичних експертиз (входить в структуру Національної академії наук). Я дуже довго чекав на експертизу КНІСЕ, але результатів досі немає. КНІСЕ перевантажений і в найближчому майбутньому провести експертизу вони не зможуть. А Українське бюро лінгвістичних експертиз відповіло мені, що в сюжеті "Схем" інформація проти мене викладена у формі "оціночних суджень". Це означає, що автори не можуть нести відповідальності за її недостовірність, а судовий розгляд не має ніякого сенсу і ніяких перспектив", - додав він.