Эксперты сформировали принципы, соблюдение которых обеспечит быстрое восстановление и развитие Украины

2023 год в Украине может дать старт многочисленным неполитическим горизонтальным объединениям. Эксперты сформировали принципы, соблюдение которых властью, бизнесом и обществом позволит стране обеспечить более быстрый, эффективный на устойчивый процесс послевоенного восстановления.

Об этом говорится в статье РБК-Украина " Для быстрого восстановления и устойчивого развития. По каким принципам следует жить Украине в 2023 году ".

В частности, участники ad hoc think tank "Содействие", которое состоялось в Киеве в конце 2022 года, считают, что способность украинцев оперативно сплачиваться для решения общих задач, претендует на статус национального эволюционного феномена.

Опираясь на эту суперспособность общественности и определив ее слабые стороны, эксперты сформировали 12 принципов для Украины на 2023 год.

1. Содействие и сотворение

2. Мораторий на внутреннюю конкуренцию в общественных отношениях

3. Экспансия

4. Распределение ролей и персональной ответственности

5. Прозрачность

6. Честность

7. Ориентация на стратегическое планирование и системное мышление

8. Наставничество

9. Понимание

10. Совместное потребление

11. Сохранение внутренних ресурсов

12. Системная оценка эффективности

Среди принципов, которые при нынешних условиях приобрели новый смысл, эксперты выделили принципы наставничества, экспансии и совместного потребления.

"Мы понимаем наставничество, как проактивную позицию каждого внести вклад в развитие собственной и общей экосистемы для повышения их эффективности; передачу мастерства, трансфер и приумножение уникальных знаний, в том числе "родовых". Это особенно важно в Украине в условиях нарушенных образовательных процессов и подготовки специалистов разных уровней.Украинцы, наконец, имеют, пожалуй, тот же единственный шанс адаптировать собственные феномены сплоченности, тактических действий и менторства в стратегическую программу развития и восстановления после войны, а разработанные на встречах экспертных групп принципы помогут сформировать четкое и прозрачное видение следующих шагов. это имеет решающее значение, ведь цифровая индустрия будет образцом развития и реформирования в последующие 10-15 лет", - рассказал технический директор Amber Ukraine Алексей Планида.

Не менее важен и принцип экспансии. Он означает распространение влияния Украины на информационную, культурную, экономическую, финансовую, цифровую и другие сферы жизни на международной арене.

Акционер, председатель Наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" Светлана Демьяненко отметила, что Украина очень мощная, самодостаточная страна, и мы умеем хорошо работать.

"Например, наш банк благодаря взвешенным решениям и хорошей командной работе во время войны и кризиса смог выйти на конец года с прибыльностью. В Украине есть интересные решения в сфере цифровизации банковских услуг - в этом мы действительно могли бы еще многому научить мир. И это может быть наша финансовая экспансия. С одной стороны, мы благодарны нашим партнерам за помощь, а с другой - понимаем, что рост кредитной зависимости от других стран - рисковый путь для Украины, поэтому для нас важны не столько кредиты, сколько доступ к западным рынкам и технологий, а нам уж точно есть, что этим рынкам предложить", - заявила она.

Говоря о совместном потреблении, ректор АРТ Академии современного искусства имени Сальвадора Дали, ученый, кандидат экономических наук Александра Гуменная подчеркивает - принцип базируется на том, что современному поколению интереснее пользоваться, а не владеть:

"В настоящее время существует много людей, готовых обмениваться с другими тем, что сами не используют. Особенно этот принцип касается молодежи и это нужно учитывать, в частности, при разработке образовательных программ", - говорит Гуменная.

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