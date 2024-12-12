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Эксперты назвали классические автомобили, которые в 2025 году вырастут в цене

Четверг 12 декабря 2024 12:35
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Эксперты назвали классические автомобили, которые в 2025 году вырастут в цене Фото: классические автомобили, которые в 2025 году вырастут в цене ()
Автор: Константин Широкун

Компания Hagerty, занимающаяся страхованием классических автомобилей, опубликовала ежегодный Bull Market List - список из 11 моделей, которые имеют потенциал к росту стоимости в следующем, 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hagerty.

Список получился очень разноплановым. Машины, вошедшие в него, олицетворяют поколения от 1960-х до 2010-х и представляют шесть стран. Разнообразие цен тоже колоссальное: от 10 тысяч долларов до нескольких миллионов.

Эксперты назвали классические автомобили, которые в 2025 году вырастут в цене

Итак, в Bull Market List 2025 года попали:

  • Jaguar E-Type SI 3.8 Coupe (1961-1964)
  • Lamborghini Gallardo (2003-2013)
  • Ford Bronco II (1984-1990)
  • Datsun 280ZX (1980-1970)
  • Dodge Magnum SRT-8 (2006-2008)
  • Ferrari 400/412 (1976-1989)
  • Mini Cooper S (2002-2006)
  • Honda Prelude (1997-2001)
  • Mercedes-Benz G 5 (2002-2008)
  • DeLorean DMC-12 (1981-1983).

В компании отмечают, что каждая из этих машин не только привлекательна с инвестиционной точки зрения, но и способна подарить море положительных эмоций. Стоит напомнить, что в 2024 году Hagerty делала ставку на Lamborghini Countach, Mitsubishi Pajero Evolution, Chevrolet Impala SS и Plymouth Prowler.

Эксперты назвали классические автомобили, которые в 2025 году вырастут в цене

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