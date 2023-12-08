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Эксперты ISW оценили темпы потерь войск РФ в Украине

Пятница 08 декабря 2023 03:29
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Эксперты ISW оценили темпы потерь войск РФ в Украине Фото: эксперты ISW оценили темпы потерь войск РФ в Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска, вероятно, несут потери в Украине с такими темпами, что едва успевают возобновлять свои резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

В ВСУ ранее заявили, что в ноябре 2023 года на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях российские войска потеряли почти 11 тысяч человек личного состава. При этом, темп боевых действий на этих направлениях в настоящее время ниже, чем в районе Авдеевки.

Эти сообщения о потерях позволяют предположить, что уровень потерь среди россиян в районе Авдеевки может быть еще выше, учитывая более высокий темп боевых действий там. Российские войска в настоящее время проводят массированные пехотные штурмы с целью захвата Авдеевки, очевидно пытаясь сохранить бронетехнику, несмотря на риск еще больших потерь живой силы.

Аналитики ISW предполагают, что российские попытки штурмов в Украине в целом сильно истощают армию РФ.

По данным ряда источников, Россия ежемесячно мобилизует от 20 до 40 тысяч человек, и этот показатель может быть ниже, чем текущий темп потерь российской армии в Украине. Неудачные попытки штурмов недавно побудили российское военное командование срочно направить вновь созданные и недостаточно укомплектованные соединения в Украину для усиления участков фронта.

Эксперты отмечают, что высокие российские потери, скорее всего, не позволят российским силам полностью наполнить существующие подразделения в Украине и сформировать новые оперативные и стратегические резервы, если усилия России по формированию сил будут продолжаться текущими темпами.

Ключевые выводы ISW:

  • Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи для Украины на фоне Международного форума оборонной промышленности в Вашингтоне.
  • Совет Федерации принял постановление, подтверждающее, что предстоящие выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года на фоне продолжающихся усилий Кремля по легитимизации выборов.
  • Российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и в районе Авдеевки, и незначительно продвинулись в районе Авдеевки.
  • Украинские партизаны и жители оккупированных территорий продолжают предоставлять украинским чиновникам информацию о целях россиян.

Ранее сообщалось, что на Таврическом направлении последние сутки для оккупантов выдались плохими. ВСУ только на этом участке удалось ликвидировать 520 оккупантов и РЭБ "Житель".

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