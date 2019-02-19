Експерт спрогнозував падіння курсу гривні через дії УЗ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Собівартість продукції через зростання транспортних витрат зросте

Керівник Асоціації власників вагонів Олександр Криворучко заявив, що Україну може очікувати падіння курсу гривні через дії державного монополіста "Укрзалізниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Уніан".

"Укрзалізниця" в поточному році вирішила підвищити тарифи на вантажні перевезення більш ніж на 14%. В основному це вдарить по експортним галузям, які приносять в країну валюту. Що значить вдарять? А значить це те, що собівартість продукції через зростання транспортних витрат зросте. Автоматично піднімемося відпускна ціна товарів. А на світовому ринку зараз кожен долар вирішує, купувати твій товар чи ні", - повідомив Криворучко.

За словами експерта, підвищення тарифів на вантажні перевезення вдарить по економіці України внаслідок того, що українські експортні товари не зможуть бути конкурентними на світовому ринку через їх високу ціну.

"Таким чином, Україна швидко вилетить з конкурентної гонки за імпортного покупця. А це недоотримана валютна виручка, яка зазвичай допомагає утримувати курс гривні", - повідомив експерт.

На думку Криворучка, "Укрзалізниця" повинна шукати внутрішні резерви і повинна мати декілька джерел покриття дефіциту коштів власного, окрім як просто підвищувати ціни бізнесу і робити Україну неконкурентною у світі.