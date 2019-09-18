Експерт розповів, як через релігію можна створювати моду на підприємництво

Фото: Максим Карижський (apostrophe.ua)

За словами Карижського, держава повинна створювати моду на підприємництво

Православ'я повинне або створювати моду на підприємництво, або поступитися місцем протестантських церквам. Таку думку висловив політичний консультант Максим Карижський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Як Зеленському планувати третій президентський термін".

"За рівнем ВВП православні країни в рази поступаються передовим протестантським країнам, католицьким країнам і країнам з східними релігіями", - зазначив він.

Він уточнив, православні країни не входять навіть до першої тридцятки економічно розвинених держав, з'являючись у списку лише на 39 місці. Провідною країною православного світу виявляється Греція, яка допустила дефолт і завалила економіку всього ЄС. За нею йдуть Румунія на 61 місці, Росія-на 62, Болгарія на 73, Сербія на 87 і Білорусь на 88 місці. Замикають аутсайдерські ряди православних країн Україна з 128 місцем і Молдова з 132-м.

За словами Карижського, держава повинна створювати моду на підприємництво і конкретні можливості для того, щоб кожна людина змогла спробувати себе в бізнесі.

"Тим часом православ'я зберігає вчення про те, що праця, в першу чергу, повинна бути духовною. Праця ж матеріальна, якщо вона пов'язана з прагненням до вигоди або гординею, визнається непристойною", - пояснює експерт.