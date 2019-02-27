Експерт прокоментував плани Ляшка домогтися арешту рахунків Коболєва

Фото: Олег Ляшко (rada.gov.ua)

На думку експерта, "мільярд Коболєва" є надзвичайно гострим подразником

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко не залишає шансів главі "Нафтогазу" Андрію Коболєву і прем'єр-міністру Володимиру Гройсману "приховати" від платників податків мільярдну премію, а суспільний резонанс настільки великий, що в суді ні в Коболєва, ні у Гройсмана немає жодних варіантів. Таку думку висловив політолог Володимир Цибулько.

"Це дуже серйозний скандал, який викликає крайнє обурення суспільства масштабністю корупції чинної влади. Мільярд Коболєва є надзвичайно гострим подразником. І на мій погляд, дії Олега Ляшка абсолютно обґрунтовані і надзвичайно важливі, адже перш за все мова йде про відродження довіри до інституту виконавчої влади. Більш ніж переконаний, що, якщо Коболєв добровільно не поверне гроші в бюджет, Ляшко змусить його зробити це в судовому порядку. Гроші від "Газпрому" ще не надійшли, а це значить, що така грандіозна сума преміальних була виплачена Коболєва з українського бюджету. Це просто нонсенс. Гроші доведеться повернути. Можливо, для цього Кабміну доведеться терміново переписати судовий контракт і викреслити з нього заднім числом пункт про преміальні. У будь-якому випадку, на мій погляд, суд буде на стороні Ляшка", - вважає Цибулько.

Політолог зазначив також, що в цій історії дуже важливим і принциповим моментом є розкритий лідером "радикалів" прецедент для зміни всього керівництва "Нафтогазу".

"Найголовніше, що у Коболєва закінчується контракт на працевлаштування і тиск Ляшка примусить Кабмін не продовжувати з ним договір. Повторюся, що сьогодні суспільство просто шокована такими зарплатами і преміями чиновників держпідприємств", - резюмував Цибулько.

26 лютого Ляшко заявив про підготовку позову в суд з вимогою заарештувати офшорні рахунки Коболєва у разі відмови добровільно повернути народні гроші.

"Не хоче по-доброму – буде по-поганому! Якщо Коболєв добровільно не поверне незаконно виписані собі 1,4 млрд грн премії, я доб'юся арешту його офшорних рахунків через суд", - заявив Ляшко.

Коментуючи ситуацію у ході прямого ефіру телеканалу "Україна" Ляшко заявив також, що боротьба ведеться не з Коболєвим, а з усієї корупційною системою України.

"Гройсман не знає, як знизити ціну на газ і зменшити тарифи. А я знаю! Треба навести порядок в оплаті праці керівників держкомпаній і всього чиновницького апарату. Не може глава "Нафтогазу" отримувати 5 млн грн зарплати, тоді як мільйони пенсіонерів виживають на "мінімалку". Потрібно спрямувати гроші, які осідають на офшорних рахунках чиновників на збільшення обсягів видобутку власного газу, вугілля і торфу. Дати українцям вітчизняний газ за реальною ціною 4000 грн за тисячу кубометрів, а не грабувати людей на вимогу МВФ", - написав Ляшко на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, Ляшко поінформував про реєстрацію законопроекту "Про судоустрій і статус суддів", який істотного обмежує зарплати і преміальні винагороди служителів Феміди.

"Сумарна зарплата судді Верховного суду України разом з виплатами на оздоровлення перевищує 130 тисяч євро в рік. Після Шотландії – це найбільший дохід суддів в Європі. Чому на суддів гроші є, а на вчителя, лікаря, робітника немає? Чому люди оплачують космічні зарплати і премії чиновників зі своїх копійчаних доходів? Я відміню податки на мінімальну зарплату, відміню зарплати суддів і поверну мільйонні премії керівників "Нафтогазу" до бюджету. Досить грабувати людей!", - заявив Ляшко.