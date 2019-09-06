Експерт попередив про загрозу безробіття в рідному місті Зеленського

Фото: Сергій Біленький (fedmet.org)

Роботу можуть втратити близько 50 тис. осіб

Можливі зміни до Податкового кодексу України щодо збільшення вартості видобутку руди і її переробки призведуть до закриття гірничодобувних підприємств в Кривому Розі, рідному місті президента Володимира Зеленського. Таку думку висловив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

Зокрема, за підрахунками Біленького, кількість втрачених робочих місць в Кривому Розі може скласти близько 50 тис. осіб.

"Як ми знаємо, у нас в гірничозбагачувальні комбінати дають роботу ще дуже великій кількості людей, які працюють в суміжних галузях, виконують сервісні функції, підрядні функції на цих підприємствах. Тому ми оцінюємо, що в Кривому Розі, який, як відомо, є рідним містом президента України Володимира Зеленського, роботу можуть втратити близько 50 тисяч людей", - сказав Біленький.

Він вважає, що в результаті реалізації змін пропонованих законопроектом №1210 навантаження на гірничодобувні підприємства складе додаткові 13 млрд гривень на рік.

"По-перше, хочу сказати, що додаткові витрати за попередніми оцінками наших підприємств складуть близько 13 мільярдів гривень на рік. Що це значить? Всі міжнародні рейтингові агенції, аналітичні, інвестиційні агенції кажуть, що ми входимо в період світової кризи на сировинних ринках. Не пізніше, ніж у 2020 році, це буде і дуже таки відчутний етап. Ми це вже проходили багато разів, ціни на залізорудну сировину підуть вниз. Вони вже пішли вниз", - заявив він.

Експерт нагадав, що ще місяць тому були ціни, які доходили до 118 доларів за тонну, проте зараз це вже 80. Він підкреслив, що при 70 доларах за тонну ми втрачаємо ринок Китаю.

Біленький сподівається, що влада не допустить прийняття даного закону.

"Ми все ж таки сподіваємося, що і народні депутати, і президент України звернуть належну увагу на ті новації, які пропонуються і не допустять прийняття цього законопроекту в тому вигляді, яким ми його бачимо сьогодні на сайті Верховної ради. Це дійсно дуже великі додаткові витрати для білого бізнесу, який платить білі зарплати", - зазначив він.

Експерт підкреслив, що зарплати на сьогоднішній день на гірничорудних підприємствах України вкрай конкурентоздатні. Середня зарплата, за його підрахунками, складає більше 20 тисяч гривень.

"Якщо середня зарплата більше 20 тисяч, то ви розумієте, що висококваліфіковані працівники навіть на робітничих професіях вже заробляють значно більше. А якщо пригадати ту проблему, яка зараз є в усій українській промисловості, це проблема трудової міграції до країн ЄС, в першу чергу Польщі, то все, що зроблено за останні роки власниками підприємств разом із профспілками для того, щоб дати людям достойну зарплату таку, яку вони мали ще в 2013 році. Потім в нас були дуже серйозні проблеми як в країні, так і в галузі, як всім відомо, пов'язані з військовими діями, з втратою територій, з втратою підприємств, порушенням всіх логістичних ланцюгів, які ми мали, ми за цей період мали дуже значну інфляцію, девальвацію гривні, і люди дійсно втратили в реальних доходах. Зараз ми повернулися хоча б на той рівень, навіть десь його перевищили, 2013-го року. Якщо зараз нам знову доведеться 13 мільярдів гривень десь по року знаходити для того, щоб компенсувати ті втрати по рентній платі, вже може навіть і пізніше, ніж у 2020 році, це буде дуже відчутний етап", – резюмував Біленький.

Нагадаємо, металурги стурбовані кардинальними змінами підходу до визначення бази оподаткування рентних платежів для залізорудних гірничодобувних підприємств, що передбачено в законопроекті №1210.