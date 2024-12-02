Эксперт объяснил риски "серых" зарплат на БРСМ, Motto и Avantage7

Когда государство начнет полноценно собирать существующие налоги – это будет историческим событием. Без этого никакого эффекта быть не может.

"А кто придумал термин "историческое повышение налогов?" Чем оно историческое? Для меня лично на самом деле историческим событием будет то, когда государство начнет полноценно собирать существующие налоги, а повышенные – особенно. Потому что без этого никакого эффекта может и не быть. Это как воду ситом носить", – отметил Куюн.

Он подчеркнул, что его удивляет позиция налоговой и всех причастных деятелей по вопросам сбора налогов.

"Уже 2 года мы делаем рейтинги зарплат среди топливных сетей. Последние данные: в 3 кв. 2024 г. в 30 из 50 крупнейших сетей АЗС месячный оклад составляет менее 15 тысяч гривен (12 300 грн на руки). При этом эта публика откровенно занимается уринотерапией относительно налоговой", – отметил эксперт.

По его данным, за 2 года средняя зарплата у БРСМ-Нефть даже упала – с 10300 в 2023 году до 9889 грн/мес. в этом. "Мотто" – было 7529, теперь – 6840 грн/мес. (с НДФЛ). Одесская "Петромол" в прошлом году платила официально 4203 грн, в этом – 4070 грн/мес.

Это и прочее все видят, написал эксперт. И цифры говорят, что ничего не делают.

"Я не знаю, как это расценивать. Саботаж, коррупция, профессиональное несоответствие? Так какой смысл повышать военный сбор на зарплату, если она у многих в конвертах? Найдите несколько минут, посмотрите этот сюжет. Официальные зарплаты до 10 тысяч, а по факту может быть и 30, и 40! Оно и так было всем понятно, а тут уж просто задокументировано на видео. Чего вам еще не хватает? Или что-то снова мешает?", - подытожил Куюн.

Как сообщалось, вчера вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения".