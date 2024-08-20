Эксперт объяснил, почему не стоит обустраивать зону отдыха возле Лыбиди

Создание рекреационной зоны у Лыбеди – неудачная идея, потому что эта река протекает в десяти метрах от железнодорожных путей. Киевским активистам следует находить более реалистичные объекты для восстановления, чем слепо копировать зарубежные примеры.

Об этом заявил директор "Института города" Александр Сергиенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

"Есть отличный документальный фильм о Лыбеди, который детально показывает ее состояние по всей длине, но и сами активисты ревитализации речки не скрывают, что проект "восстановления" будет стоить миллионы долларов… что, само по себе, более чем красноречиво. Как пример они приводят "освобождение" из коллектора реки Чон-Ги-Чун в Сеуле и этот проект явно ослепляет им глаза", - написал Александр Сергиенко.

По его словам, сразу бросается в глаза принципиальное отличие между Киевом и Сеулом – в Сеуле речка течет в жилых кварталах, а в Киеве Лыбедь протекает в десяти метрах от загруженных железнодорожных путей, поэтому делать там рекреационную зону для отдыха – идея, мягко говоря, крайне неудачная

Он отметил, что сегодня воссоздание реки Лыбедь – это такая же фантастическая идея, как воссоздание реки Глубочица или Крещатик.

"Не следует забывать, что инфраструктура города, сложившаяся исторически, накладывает свои ограничения, более того – делает невозможным "раскрытие" многих киевских рек. Можно предложить, например, фантастическую идею создания пешеходной зоны вдоль реки Глубочица (которая протекает сейчас в коллекторе) и поднятия ее на поверхность, почему бы нет? Или еще более фантастическую и амбициозную – освобождение от коллектора речки Крещатик, которая протекает под главной улицей Киева. Безусловно, и то, и другое будет очень красиво, но последствия для транспортных потоков столицы - абсолютно непредсказуемы", - подчеркнул Сергиенко.

Эксперт предостерегает активистов от слепого подражания зарубежным примерам.

"Активная общественность города должна находить более реалистичные объекты для создания и восстановления рекреационных зон в столице, чем слепо копировать зарубежные примеры. Чужому учитесь, но своего не сторонитесь", - рекомендует Сергиенко.

Он подчеркнул, что петиция о запрете затрагивать летописную реку Лыбедь любыми строительными проектами продиктована вполне понятным желанием киевлян сохранить и возродить природу столицы. Однако в городе без вмешательства в «дикую» природу не обойтись.

"Антропогенное давление, которое создает город, в тысячи раз сильнее, чем создает село на соседние леса и луга. Там естественный баланс способен самовоспроизводиться, а в городе это практически невозможно: кусочки зеленых зон вытаптываются толпами отдыхающих, выжигаются кострами для шашлыков, засоряются бутылками, человеческими и собачьими экскрементами. То же самое касается и киевских рек и озер – без ухода они быстро превращаются в замусоренные лужи и канализационные канавы", - объясняет Сергиенко.

Ответ на вопрос противоречия между потребностями развития города и сохранения природы в городе нужно искать где-то посередине, а именно подумать – как использовать "дикую" природу на пользу громады города, подчеркивает директор "Института города".

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко, отвечая на петицию о запрете закрытия в коллекторы городских рек, в частности Лыбеди, отметил, что Лыбедь протекает в подземном коллекторе или в бетонном русле через несколько центральных районов Киева. Ее протяженность более 17 км. На единственном участке, не имеющем бетонного канализированного русла, создан памятник природы местного значения "Природное русло реки Лыбедь" площадью 0,3 гектара.