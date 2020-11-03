Експерт пояснив, чому глава КСУ не понесе відповідальність за купівлю ділянки в окупованому Криму

Фото: Олександр Тупицький (РБК-Україна)

Голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький визнав, що купив землю в окупованому Криму і не задекларував її. Але навіть у цій ситуації навряд чи він понесе відповідальність за очевидне правопорушення.

Про це заявив політолог Вадим Денисенко, коментуючи ситуацію навколо голови КСУ.

"Голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в селищі Кореїз Автономної республіки Крим. Він оформив договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не показав інформацію про це у своїй декларації про майно і доходи. Порушення чинного законодавства? - Так. Співпраця з окупаційною владою? - Так. Недостовірне декларування? - Так", - відзначає експерт.

У цьому контексті експерт наводить ще один схожий приклад - історію з директором НАБУ Артема Ситника, який роком раніше, у 2017-му також, ймовірно, продав в окупованому Криму ділянку землі, оформлений на його дружину Ганну Ситник, росіянам, і сплатив податки і збори в бюджет РФ.

"Ні в декларації дружини, ні в декларації самого Артема Ситника кошти від продажу не відображені. Порушення чинного законодавства? Так. Співпраця з окупаційною владою? Так. недостовірне декларування? Так. Поніс Ситник хоч якусь відповідальність за це? Ні", - відзначає він.

Нагадаємо, раніше журналісти програми "Схеми" встановили, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії.

Як відомо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальну справу проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.

На брифінгу голова КСУ заявив, що не прийде на допит в Державне бюро розслідувань.