Експерт пояснив, чому Зеленському може бути корисна коаліція з Тимошенко

"Якби він покликав Тимошенко в уряд, це було б, по-перше, новий виток. Вона була б інструментом добування його олігархічних супротивників, розкраданням електорального простору. Вона поховала б політичний проект "Батьківщина", але б зробила добру справу для Банкової, і можливо для країни. Тому що їй втрачати ні чого і перспективи у неї ось таких мега-політичних, дуже туманні. Ну зараз вона якраз здатна й з нею можна домовитися про створення уряду з великої літери. Тобто сильного уряду з сильним прем'єром, який зможе розчистити дорогу для Банкової, для можливого другого строку. Не знаю, які там політичні амбіції", - пояснив він.