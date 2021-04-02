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Експерт пояснив, чому Зеленському може бути корисна коаліція з Тимошенко

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 13:01
Експерт пояснив, чому Зеленському може бути корисна коаліція з Тимошенко Фото: Юлія Тимошенко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко на позиції прем'єр-міністра здатна істотно посилити команду президента. Вигідна президенту буде й коаліції з партією Тимошенко.

Про це заявив політолог Віталій Кулик в інтерв'ю Юрію Романенку.

"Якби він покликав Тимошенко в уряд, це було б, по-перше, новий виток. Вона була б інструментом добування його олігархічних супротивників, розкраданням електорального простору. Вона поховала б політичний проект "Батьківщина", але б зробила добру справу для Банкової, і можливо для країни. Тому що їй втрачати ні чого і перспективи у неї ось таких мега-політичних, дуже туманні. Ну зараз вона якраз здатна й з нею можна домовитися про створення уряду з великої літери. Тобто сильного уряду з сильним прем'єром, який зможе розчистити дорогу для Банкової, для можливого другого строку. Не знаю, які там політичні амбіції", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Юлію Тимошенко вважають найбільш ймовірним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Зокрема, політолог Костянтин Бондаренко зазначав, що Тимошенко на посаді прем'єр-міністра у свій час впоралася з кризами, подібними сьогоднішнім.

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