Експерт пояснив, чому Шкарлета підтримують основні політичні сили і педагоги

Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)

Нинішній виконуючий обов'язки глави Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет - рівновіддалена і компромісна фігура, яка влаштовує основні політичні сили і працівників сфери освіти і науки.

Про це написав політичний експерт, викладач Київського політехнічного університету Олексій Якубін в Facebook.

"Один з наймолодших керівників відомства, він знаходить спільну мову і з молодою генерацією викладачів з досвідченими педагогами, намагається реформувати галузь відповідно до побажань професіоналів, а не різних лобі грантових активістів", - пише експерт.

Водночас Якубін зазначає, що коли влітку Шкарлет зайшов у МОН проти нього організували дискримінаційну кампанію.

Проте через те, що його особисто підтримав президент Володимир Зеленський, це жодним чином не вплинуло на позиції Шкарлета в міністерстві.

"Президент проігнорував думку націоналістів і різних активістів, які обурювалися проти "регіонального кадру", яких дуже хвилювало, що Шкарлет успішно працював при всіх міністрах і ставив професію, за Максом Вебером, вище політичної приналежності", - зазначає Якубін.

А помітили, як самоназванное так зване «західне» лобі відверто виступає проти перетворення Сергія Шкарлета... Posted by Олексій Якубін on Wednesday, December 16, 2020

Через півроку президенту доведеться ще раз захищати Шкарлета, переконаний він.

"Дуже хотілося б, щоб гарант у своєму виборі спирався не стільки на вимоги активістів, скільки на позицію освітніх організацій і профспілок - тобто, тих, хто знає сферу освіти "зсередини". І працює в цій сфері. А ці люди говорять про те, що міністерство без повноцінного керівника схоже на корабель без керма і вітрил", - додає Якубін.

Він також вважає, що Шкарлет - рівновіддалена, компромісна фігура, яка влаштовує основні політичні сили. Його присутність на чолі МОН більшою мірою також влаштовує педагогів і викладачів, чого не було з Інною Совсун або Ганною Новосад.

Нагадаємо, раніше представники освітніх організацій і профспілок просили президента Володимира Зеленського посприяти якнайшвидшому призначенням Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. Зараз Шкарлет виконує обов'язки міністра.

Серед підписантів листа - голова профспілки працівників освіти і науки України, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів України, президент Академії педагогічних наук України, президент Асоціації ректорів педагогічних університетів Європи, голова правління Всеукраїнської асоціації працівників вищих навчальних закладів, голова Асоціації університетів України та інші

Як повідомляло РБК-Україна, призначити нових міністрів можуть на засіданні парламенту 17-18 грудня.