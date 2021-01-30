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Експерт назвала заяву Печерського суду щодо справи Байдена-Порошенка маніпулятивною

Київ, Субота 30 січня 2021 16:11
Експерт назвала заяву Печерського суду щодо справи Байдена-Порошенка маніпулятивною
Фото: Печерський суд (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Заява Печерського суду у справі проти п'ятого президента України Петра Порошенка і президента США Джо Байдена маніпуляційна і непереконлива.

Про це написала політичний експерт Олеся Яхно в Facebook.

"Печерський суд почав різко виправдовуватися, що нібито не приймав жодних рішень щодо порушення справ проти п'ятого президента України Петра Порошенка і президента США Джо Байдена. Але якось так не дуже переконливо виходить. Суд звинувачує в маніпуляції ЗМІ, а за фактом - в маніпуляції, і навіть у брехні, можна звинуватити сам суд", - написала експерт.

За її словами, мова йде про рішення суду ще за вересень 2020 року за скаргою адвоката Андрія Деркача.

"Як написано на ФБ-сторінці суду: "Судовим рішенням від 11 вересня 2020 задоволено скаргу адвоката Телешецького А. І. і зобов'язано уповноважених осіб Офісу генерального прокурора, внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою (повідомленням) народного депутата Деркача Андрія Леонідовича від 10 серпня 2020 про вчинення кримінального правопорушення та почати досудове розслідування". Далі в повідомленні акцентується увага на тому, що конкретних прізвищ в рішенні суду немає. І дійсно, конкретних прізвищ, крім адвоката і судді (Світлани Волкової) там не зазначено. Зате в тексті рішення є Особа 1, про кого йде мова можна здогадатися за змістом. Як і можна здогадатися, про яку тему йде мова, якщо подивитися на публічні активності Деркача в період літа 2020 року, зокрема, його прес-конференції на тему плівок Байдена-Порошенка", - пояснила Олеся Яхно.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що через два дні після інавгурації президента США були відкриті нові справи по п'ятому президентові України Петру Порошенку і новообраному президенту США Джо Байдену.

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