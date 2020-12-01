Експерт назвав Тимошенко єдиним політиком в Україні, хто може формувати світовой порядок денний

Для того, щоб вибороти чинне місце у глобальному коронавірусному світі, треба мати досвід роботи в кризових ситуаціях і володіти геополітичним мисленням. В Україні таким політичним топ-менеджером є Юлія Тимошенко.
Про це заявив політичний аналітик Дмитро Корнійчук у Facеbook.
"В Україні є досвідчений політик, професійний управлінець, кризовий топ-менеджер, який розуміє всі глобальні й локальні виклики для країни. Це лідер опозиції та партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка у 2008-2009 роках провела країну з мінімальними втратами крізь буревій світової економічної кризи", - пише Корнійчук.
Експерт звертає увагу на те, що лідер "Батьківщини" регулярно надає пропозиції, як діяти владі у боротьбі з коронавірусом, і наполягає на соціальному захисті населення.
Крім того, на переконання Корнійчука, вона єдиний політик, який мислить глобально і ставить питання про те "ким нас бачать глобальні гравці і у на що вони нас можуть перетворити, якщо ми не будемо відставити національні інтереси".
Саме тому, додає експерт, Тимошенко разом зі своєю командою вимагають від влади захищати національні інтереси - як економічні, так і політичні. Вони виступають проти розпродажу української сільськогосподарської землі та стратегічних державних підприємств, наполягають на реструктуризації міжнародних боргів, підтримці національного виробництва і розвитку наукових технологій.
"Іншими словами, Тимошенко - це єдина, хто в нових геополітичних реаліях може на рівних взяти участь у формуванні світового "порядку денного". І зробити Україну нарешті не об’єктом, а суб’єктом світової політики", - переконаний політичний експерт.
Нагадаємо, за офіційними підсумками місцевих виборів, "Батьківщина" стала другою за популярністю силою в країні, поступившись лише президентській "Слузі народу", та кращою серед опозиційних.
Команда Тимошенко здобула підтримку 12.5% виборців і отримала 4500 депутатських мандатів. Партія Володимира Зеленського - 17.5% та провела понад 6000 обранців.