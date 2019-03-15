Експерт назвав тиском на Новинського рішення Держгеонадр по Regal Petroleum

Фото: Вадим Новинський (facebook.com/OppoblocOfficial)

Рішення Держгеонадр є черговим епізодом тиску влади на бізнес Новинського, упевнений експерт

Рішення Державної служби геології і надр України про зупинення дії спеціального дозволу на газовидобуток для активу британської компанії Regal Petroleum є черговим епізодом систематичного тиску влади на бізнес опозиційного політика Вадима Новинського. Таку думку висловив керівник центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, протягом п'яти років бізнес Новинського перебував під пильною увагою правоохоронців. Насамперед "тотальний пресинг" здійснювався з боку Генеральної прокуратури України, підкреслив Золотарьов.

"Їх (підприємства Новинського, – ред.) постійно обшукували, заводили справи, намагалися щось відібрати, той же Чорноморський суднобудівний, однак, наскільки мені відомо, жодна справа так і не дійшла до суду, що побічно свідчить про надуманість всіх цих переслідувань", - сказав експерт.

Крім того, зазначає Золотарьов, слід брати до уваги той факт, що газодобувний бізнес Новинського в минулому році продемонстрував стрімке зростання, на третину наростивши обсяги газовидобутку. Група "Смарт Енерджі" тільки у вигляді податків сплатила до бюджетів усіх рівнів 1,5 млрд грн, що вказує на високу рентабельність цього бізнесу, констатує політолог.

"Насилу віриться в те, що це ексцес якогось дрібного виконавця. Очевидно, що на Банковій не в захваті від надмірної передвиборної активності опозиційного крила, очолюваного Новинським і, таким чином, ми маємо справу зі спробою вибити фінансовий грунт з-під ніг політика. Влада подає недвозначний сигнал", - зазначив він.

За його словами, слідуючи такій тактиці влада робить ведмежу послугу самій собі, адже призупинення видобутку означає автоматичне припинення відрахувань до бюджетів головного галузевого податку – ренти.

"Враховуючи гострий дефіцит коштів у влади на передвиборні "атракціони нечуваної щедрості" дане рішення виглядає, м'яко кажучи, нелогічним", - підсумував експерт.

Як повідомлялося, Державна служба геології та надр України своїм наказом №76 від 11 березня призупинила дію спеціального дозволу на користування надрами Васищевського газоконденсатного родовища, власником якої є ТОВ "Пром-Енерго Продукт", який є активом британської компанії Regal Petroleum, яка розробляє ряд газодобувних промислів в Україні.

У свою чергу група Smart Energy, в яку входить Regal Petroleum, заявила про необґрунтованість цього рішення регулятора. На думку компанії, така позиція демонструє упереджене ставлення і нехтування правами вітчизняних і зарубіжних інвесторів.

У компанії відзначили, ТОВ "Пром-Енерго Продукт" ще в жовтні 2018 року проходило перевірку Держгеонадр, за результатами якої були визначені незначні зауваження до ведення документації товариства. Регулятор не виявив жодних порушення пов'язаних із шкодою екології, здоров'ю людей, а також порушень фінансової та податкової дисципліни.

Всі недоліки, за даними компанії, були усунені. Вичерпні пояснення, інформацію та підтверджуючі документи за всіма зауважень були вчасно надані в Держгеонадра. При цьому додаткових запитів або заперечень щодо недостатності наданої інформації в компанію не надходило.

Компанія має намір оскаржити рішення регулятора в суді.

Група компаній Smart Energy об'єднує "Укргазвидобуток", Regal Petroleum з активами в Полтавській області та "Пром-Енерго Продукт" (родовища в Харківській області).

За підсумками 2018 року підприємства групи збільшили видобуток природного газу на 31% порівняно з 2017 роком – до 296,7 млн куб. м, газового конденсату на 40% – до 25,7 тис. тонн, зрідженого газу на 49% – до 6,9 тис. тонн.