Експерт фондового ринку пояснив, як змусити гроші працювати

Фото: Анатолій Федорчук (facebook.com/Anatolii_Fedorchuk)

Експерт зазначив, що простим у плані реалізації і розуміння є процес інвестування в IPO

При пошуку ефективного способу заробити гроші за короткий період часу необхідно врахувати, що високий дохід передбачає високу ризикованість. Про це заявив керівник інвестиційного відділу ТОВ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА" Анатолій Федорчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.UA.

Так, Федорчук розповів, як змусити гроші працювати і приносити максимум доходу за мінімальний час. Зокрема, за словами експерта, можна скласти гроші в банку і заховати її в надійному місці в коморі, можна відкрити банківський депозит та отримувати прибуток, що ледь покриває інфляцію, а можна інвестувати в дохідні активи і залишатися в плюсі навіть в періоди кризи.

"У пошуку ефективного способу заробити гроші за короткий період часу, потрібно враховувати, що високий дохід передбачає високу ризикованість. Це дві шальки терезів, які треба завжди намагатися врівноважити. Більшість інвестиційних інструментів і стратегій за допомогою яких можна істотно збільшити розмір наявного капіталу складні в реалізації і доступні тільки для досвідчених інвесторів з великим досвідом, а деякі і взагалі недоступні через завищені ризики. Але досить простим в плані реалізації і розуміння є процес інвестування в IPO", - пояснює експерт.

Як пояснив експерт, IPO (Initial Public Offering) - це первинне розміщення акцій компанії на біржі; коли компанія виходить на IPO, то вона вперше пропонує придбати її акції всім бажаючим, і українським інвесторам у тому числі. Якщо компанія, яка виступає емітентом цінних паперів, починає торгувати своїми акціями, то вона з закритої стає відкритою. До того, як акції компанії стануть доступними на фондовому ринку, інвестор може купити їх у андеррайтера. Андеррайтер допомагає емітенту продати свої акції дорожче і шукає інвесторів, які готові інвестувати в покупку цінних паперів компанії за такою ціною.

"Спочатку інвестору потрібно відкрити рахунок у брокера, який має вихід до фондового ринку, на якому будуть торгуватися акції компанії. Потім потрібно подати заявку на участь в IPO і отримати на свій рахунок акції за кілька днів до того, як вони стануть доступними для купівлі на фондовому ринку. Процес не складний і простий для розуміння, але дуже цікавий. Компанія-емітент, яка починає торгувати своїми акціями, хоче заробити на цьому максимум, щоб мати кошти для реалізації своїх нових проектів. Інвестор хоче придбати акції дешевше, щоб потім заробити на них. Андеррайтеру треба задовольнити інтереси двох сторін і отримати за це свої комісійні. Можу сказати, що процес, за яким здійснюється купівля акцій на IPO, повністю показує суть роботи фондового ринку", - зазначив він.

За його словами, компанії, які починають торгуватися на біржі, не мають довгої історії розвитку, не можуть продемонструвати темпи зростання виручки і прибутку. Вони потребують грошей для розвитку, тому більше схожі на стартап. Більше того, у момент виходу на IPO вони не приносять прибутку, одні збитки. Часто процес оцінки таких компаній базується не на фінансових факти, а є більш творчим. Через це створюється вакуум невизначеності, а чим вище невизначеність, тим більше є шансів заробити багато, і тим вище інвестиційні ризики.

Експерт зазначив, що розмір прибутку при інвестуванні в IPO залежить від того, в яку компанію інвестувати. За його словами, зараз популярністю на фондовому ринку користуються акції технологічних компаній. Крім того, часто виходять на IPO компанії медико-фармацевтичного спрямування, які займаються виготовленням потенційно інноваційних продуктів і препаратів, і тому, поки що дослідження не дадуть результатів, які потребують фінансування.