Експерт: від антрациту потрібно повністю відмовитися

У 2017 році з Росії надійшло 78,6% усього антрациту, імпортованого Україною

У середньому, щороку Україні потрібно 26,6 мільйони тонн вугілля, із них - майже 5 млн тонн - антрациту. Втім, щоби заощадити, держава взяла курс на перехід від вугілля марки "А" до українського газового вугілля марки "Г". Про це в програмі "Громадська прокуратура" на телеканалі ZIK розповіла координатор енергетичних програм громадської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

"Держава має перейти від антрацитових блоків до газових. Ми, разом із іншими експертами, наполягаємо, щоб такий перехід відбувся повністю, а не лише на державній фірмі "Центренерго" і деяких приватних компаніях. Ми вважаємо, що від антрациту потрібно повністю відмовитися", - підкреслює експерт.

За даними державного підприємства "Держзовнішінформ" (ДЗІ), у 2017 році з Росії надійшло 78,6% усього антрациту, імпортованого Україною. Компанія зазначила, що російське вугілля імпортували в Україну переважно через посередників у Швейцарії та Великобританії, середня ціна становила $99,3 за тонну.

16 лютого 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури". Серед зазначених заходів - модернізація блоків ТЕС, які працюють на імпортному антрациті з метою застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку (марка "Г").

21 червня 2018 року Рада Оптового ринку електроенергії прийняла рішення звернутися з листом до Міністерства економічного розвитку та торгівлі для отримання дозволу Кабінету міністрів України на зміну Правил ОРЕ, якими передбачається першочергове включення блоків ТЕС, що працюють на українському вугіллі марки "Г", перед блоками, які працюють на імпортному антрациті.