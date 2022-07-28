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Екс-зірка "Барселони" повернувся в рідний клуб

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Монтевідео, Четвер 28 липня 2022 11:35
Екс-зірка "Барселони" повернувся в рідний клуб Фото: Луїс Суарес на тренуванні збірної Уругваю (twitter.com/AUFOficial)
Автор: Антон Федорців

Уругвайський "Насьйональ" оголосив про підписання зіркового центрфорварда національної збірної Луїса Суареса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

35-річний нападник приєднався до лав "триколірних". На батьківщину він повернувся в статусі вільного агента.

Суарес уклав із "Насьйоналем" контракт до 31 грудня. Інші деталі співпраці наразі залишаються невідомі. Форвард виховувався у структурі уругвайського гранда з 14 років і дебютував на професіональному рівні в сезоні-2005.

Разом із "Насьйоналем" Суарес завоював чемпіонський титул 2005/06 і поїхав підкорювати Європу. Він зіграв сезон у "Гронінгені", потім відіграв 3,5 роки за "Аякс" і ще 3,5 сезони за "Ліверпуль".

Найдовше Суарес захищав кольори "Барселони" – шість сезонів. Із "блаугранас" він завоював усі можливі трофеї, зокрема титул Ла Ліги (4 рази), Лігу чемпіонів 2014/15, Суперкубок УЄФА. Останні два сезони відіграв за мадридський "Атлетіко".

До слова, іспанська "Барселона" розійшлася з "Ювентусом" бойовим миром на турнірі в США.

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