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Экс-звезда Серии A оформил пента-трик за полчаса в любителях и ушел отдыхать: видео

Понедельник 21 октября 2024 14:48
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Экс-звезда Серии A оформил пента-трик за полчаса в любителях и ушел отдыхать: видео Фото: Костас Манолас (крайний справа) в составе сборной Греции (facebook.com/ethnikiomada)
Автор: Антон Федорцив

Бывший защитник сборной Греции Костас Манолас ярко вернулся в клуб своего детства – "Паннаксиакос" из Наксоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sportday.

33-летний центрбек не смог трудоустроиться в профессионалах после вылета "Салернитаны" из итальянской Серии A. Он вернулся на родину и решил поддерживать физическую форму на любительском уровне.

Манолас переквалифицировался в нападающего и вышел в старте "Паннаксиакоса" на поединок против "Марписсаикоса". Звездный футболист надел капитанскую повязку и к 34-й минуте пять раз расписался в воротах соперников, а финальный свисток зафиксировал полный разгром (12:1).

Кстати, сразу после пента-трика Маноласа заменили. Вполне вероятно, что в следующих матчах "Паннаксиакоса" он замахнется на новые голевые подвиги. На профессиональном уровне защитник оформил 25 мячей.

Кто такой Костас Манолас

Уроженец Наксоса, воспитанник "Паннаксиакоса" и "Трасивулоса". В команде из пригорода Афин дебютировал в греческой Суперлиге в сезоне 2008/09.

Впоследствии перебрался в столичный АЕК, а после трех лет в рядах "двухголовых орлов" перешел в пирейский "Олимпиакос". Два года спустя уехал в Италию, где защищал цвета столичной "Ромы", "Наполи" и "Салернитаны". Непродолжительные периоды провел в "Олимпиакосе" и эмиратской "Шардже".

Трехкратный чемпион Греции с пирейцами, завоевал по Кубку Греции с АЕКом и "Олимпиакосом", а в составе "Наполи" триумфовал в Кубке Италии 2019/20. В сборной Греции сыграл 42 матча (1 гол), участник ЧМ-2014.

К слову, ранее разобрали вклад династии Мальдини в итальянский футбол.

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