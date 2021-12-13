Екс-співробітника СБУ Беззубенко звинуватили у впливі на керівників шести митниць

Радник голови Офісу президента, екс-керівник першого управління ГУ контррозвідувального захисту економіки СБУ Микола Беззубенко може мати вплив на керівників щонайменше шести митниць та бути причетним до пов'язаних з ними корупційних схем.

Станом на сьогодні, за словами співрозмовників видання, щонайменше у шести регіональних митницях керівниками вищої чи середньої ланки є ставленики Беззубенка, які раніше працювали з ним або під його керівництвом у СБУ.

Зокрема, Київську митницю очолює Сергій Силюк, який працював у СБУ у Донецькій та Луганській областях, де займався боротьбою з перетіканням товарів та ресурсів на непідконтрольні території.

На Львівську митницю призначено Іллю Нижнікова, екс-посадовця СБУ по Києву та Київській області. Закарпатською митницею керує Микола Румянцев, а Волинською - Артем Гузь, обидва з Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки (ГУ КЗЕ) СБУ, яке очолював свого часу згаданий Сергій Семочко та де працював Беззубенко. Гузь при цьому встиг попрацювати заступником керівника відділу оперативного управління ГУ ДФС у Києві.

Посаду головного інспектора сектора у сфері запобігання, виявлення та протидії корупції Поліської митниці отримав його колега, слідчий у особливо важливих справах столичного главку Андрій Кіптенко, який також під керівництвом Беззубенка та Сьомочка працював у ГУ КЗЕ СБУ. А їхній колега зі столичного главку СБУ Андрій Колобродов став головою Галицької митниці. За даними ЗМІ, він також працював в.о. заступника координаційно-моніторингової митниці ДМСУ.

Видання також зазначає, що Артем Гузь, працюючи все життя на держслужбі, задекларував цілий портфель нерухомості, Андрій Кіптенко виявився сином керівника департаменту господарського забезпечення (завгоспу) СБУ, а щодо Колобродова в мережі опубліковано цілий список посадовців середньої ланки, яких він нібито розставив на Галицькій митниці.

За даними видання, новий в. о. голови митниці В'ячеслав Демченко не має жодного впливу на новопризначених керівників.