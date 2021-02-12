ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Екс-керівника заводу Патона підозрюють у привласненні будівлі в Києві на 20 млн гривень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 19:49
Екс-керівника заводу Патона підозрюють у привласненні будівлі в Києві на 20 млн гривень Фото: оголошення підозри фігуранту справи (gp.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Колишньому голові правління заводу імені Патона, члену правління заводу та директору однієї з компаній повідомили про підозру у привласненні майна підприємства. Зараз правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання підозрюваних.

Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Слідство встановило, що посадовці заводу привласнили будівлю у Києві по вул. Саперне поле, яка належала підприємству.

Посадовці уклали з підконтрольною компанією договір купівлі-продажу об’єкту за заниженою вартістю, чим завдали збитків на понад 20 млн гривень.

"У подальшому колишній голова правління заводу оформив на цей об’єкт право власності", - розповіли в прокуратурі.

Фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК та ч. 3 ст. 209 КК України, тобто розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах та відмивання доходів.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила власнику великої будівельної мережі про підозру в привласненні півмільярда гривень бюджетних коштів.

Також РБК-Україна писало, що екс-голові банку "Аркада" оголосили про підозру в розтраті 22 млн гривень вкладників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події недвижимость завод подозрение Київ
NEWS
Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи
Вибух на дитмайданчику в Києві: порушено дві справи
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ