Екс-керівники банку вивели активи російського олігарха із України. Їм повідомили про підозру

В Україні повідомили про підозру колишнім керівникам одного із банків, що вивели активи російського олігарха із України. Саме цей олігарх є кінцевим бенефіціаром цього банку, що входить в п’ятірку найбільших фінустанов за розміром власного капіталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків", - розповіли слідчі.

Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.

"Так, поки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті складала 13,4 тисяч доларів США. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті - російського банку сплачено 1,4 млн гривень", - додають в Офісі генпрокурора.

Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 млн доларів США. Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн гривень.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора складено повідомлення про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні. Їм інкримінують умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн гривень під час виплати роялті упродовж 10 місяців на адресу кіпрського нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 КК України).

Також вже накладено арешт на рахунки 5 кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн гривень, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд грн, корпоративні права на суму понад 53,4 млн гривень.