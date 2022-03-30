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Екс-рекордсмен збірної України Тимощук позбавлений звання почесного громадянина Луцька

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Луцьк, Середа 30 березня 2022 15:34
Екс-рекордсмен збірної України Тимощук позбавлений звання почесного громадянина Луцька Фото: Анатолій Тимощук (fc-zenit.ru)
Автор: Антон Федорців

Луцька міська рада відреагувавла на "красномовне" мовчання колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука щодо війни Росії проти його батьківщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт міськради.

Луцька міська рада позбавила Тимощука статусу почесного громадянина. Таке рішення підтримали 35 депутатів.

"У час, коли Україна потерпає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька", – йдеться в повідомленні.

Раніше Українська асоціація футболу відібрала в Тимощука тренерську ліцензію та позбавила всіх отриманих на батьківщині звань і нагород. Окрім того, екс-хавбека виключили з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ.

Нагадаємо, що збірні Португалії та Польщі здобули місця на чемпіонаті світу-2022.

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Анатолій Тимощук Луцьк Футбол
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