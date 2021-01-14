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Екс-президенту Південної Кореї залишили у силі вирок за корупцію

Сеул, Четвер 14 січня 2021 10:37
Екс-президенту Південної Кореї залишили у силі вирок за корупцію
Фото: Пак Кин Хе (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Верховний суд Південної Кореї залишив у силі вирок колишній президентці Пак Кин Хе. Її в 2017 році засудили до 20 років в'язниці за корупцію.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначимо, Пак стала першим демократично обраним президентом Південної Кореї, якого усунули з посади у 2017 році. Вона обралася в 2013 році як перша жінка-президент Південної Кореї, але була визнана винною в змові з метою отримання десятків мільярдів вон від великих конгломератів.

Сьогоднішнє рішення суду залишила в силі 20-річний тюремний термін і штраф у розмірі 18 млрд вон (16,38 млн доларів). Пак заперечує провину. При цьому Reuters зазначає, що завершення судового процесу відкриває шлях до її помилування.

У той же час Адміністрація президента Мун Чже Іна зазначає, що питання помилування недоречно піднімати відразу після судового рішення.

За даними опитувань, 47,7% респондентів підтримують помилування Пак Кин Хе, 48% - проти.

Зазначимо, Північна Корея в 2017 році винесла їй смертний вирок нібито за підготовку замаху на лідера КНДР Кім Чен Ина.

Нагадаємо, в 2018 році ще один екс-президент Південної Кореї Лі Мен Бак отримав 15 років в'язниці за корупцію. Суд визнав його винним в отриманні хабарів від компанії Samsung.

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