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Екс-міністра освіти Естонії звинуватили у привласненні бюджетних коштів і шахрайстві

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Естонія, Вівторок 30 листопада 2021 05:02
Екс-міністра освіти Естонії звинуватили у привласненні бюджетних коштів і шахрайстві Фото: екс-міністр освіти Естонії Майліс Репс (ETV)
Автор: Анна Полисученко

Екс-міністра освіти Естонії звинуватили у привласненні бюджетних коштів і шахрайстві. Державна прокуратура Естонії офіційно пред'явила їй звинувачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Сторона звинувачення стверджує, що чиновниця в цілому витратила близько 7 500 євро з казни міністерства на власні потреби.

Згідно з даними слідства, Репс доручала співробітникам Міністерства обов'язки, пов'язані з доглядом за її дітьми. Також їй пред'являють звинувачення в незаконному використанні міністерської карти на пальне для автомобіля і відшкодування витрат на святкування свого дня народження в будівлі відомства.

Крім того, Репс звинувачують у шахрайстві шляхом придбання за кошти Міносвіти кавоварки, яку вона використовувала у себе вдома, використання коштів Міністерства на оплату витрат одного з членів сім'ї на дозвілля та витрат і на святкування дня народження в одному з ресторанів.

Виробництво було розпочато після того, як газета Õhtuleht опублікувала матеріал про нецільове використання коштів Міністерства Майліс Репс в минулому році.

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