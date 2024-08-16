Экс-министр назвал ключевые недостатки законопроекта по налогообложению посылок

У государства есть все возможности вывести из тени и контроль над крупными импортными потоками на таможне. Вместо этого правительство предлагает установить контроль над 51,5 млн легальных посылок украинцев.

Об этом заявил эксвицеппремьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Правительство панически ищет, где же взять 500 млрд грн для покрытия фиктивного дефицита бюджета. Вместе с идеями ударить "бейсбольной битой" поднятие налогов для украинцев и экономики в целом, чиновников осеняют не менее деструктивно-креативные идеи", - отметил эксперт.

Речь идет о законопроекте, который Кабмин поддержал 18 июля 2024 года. В случае одобрения документа парламентом, зарубежные посылки от физлица к физлицу, если их стоимость превышает 45 евро, будут облагаться налогом (сейчас действует лимит 150 евро). На посылки украинцам из зарубежных интернет магазинов вообще предлагают порог в 0 евро.

"При этом никаких логических обоснований этим цифрам нет. Вот я специально взглянул, в США, где люди живут намного состоятельнее, чем в Украине, установлен необлагаемый лимит на посылки 800 долларов. И все это происходит на фоне недавних заявлений Спецпредставителя США по вопросам экономического" восстановление Украины Пенни Прицкер, призвавшей украинские власти не налоги и сборы повышать, а навести порядок на таможне, в налоговой, обратить внимание на теневую экономику", - написал Розенко.

Эксперт уверен, что гипотетические налоговые поступления не смогут перекрыть израсходованный дополнительный ресурс для администрирования импортного НДС из такого огромного количества посылок. При этом ни в правительстве, ни на таможне никто не понимает, как можно проконтролировать более 50 млн посылок в год.

"Будет, как всегда. Поскольку проконтролировать такое количество посылок физически невозможно, то таможня подойдет к вопросу "творчески". Кого-то будет осматривать по полной программе, а на "нужные" партии масштабного товара по-прежнему будет закрывать глаза. Ясно, что не "безвозмездно", - спрогнозировал Розенко.

Экс-министр подчеркнул, что людей побуждают отдавать предпочтение интернет-шопингу сверхвысокие цены в розничной торговле, инфляция и ухудшение материальных условий. Но при этом чиновники даже не учитывают социальную составляющую проблемы, не прогнозируют последствия.