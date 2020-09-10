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Екс-кандидат у президенти Білорусі Канопацька оголосила про створення партії

Мінськ, Четвер 10 вересня 2020 03:59
Екс-кандидат у президенти Білорусі Канопацька оголосила про створення партії
Фото: Ганна Канопацька (скріншот відео "Білорусь 1")
Автор: Артур Родивилов

Колишній кандидат на посаду президента Білорусі Ганна Канопацька заявила про створення нової політичної партії. Зараз йде процес узгодження кандидатур, які увійдуть в оргкомітет.

Про це вона повідомила у Facebook.

Політик також повідомила, що разом з юристами своєї ініціативної групи направила до Мін'юсту Білорусі документи на реєстрацію громадського об'єднання "Право майбутнього".

Ганна Конопацька - білоруський політичний діяч, підприємець, юрист. Єдиний із зареєстрованих кандидатів у президенти, хто не проводив зустрічі з виборцями. За даними ЦВК, на виборах 9 серпня Канопацька отримала 1,68% голосів виборців, всього близько 98 тис. голосів.

Раніше Канопацька заявила про погрози на її адресу і на адресу дітей. У зв'язку з цим вона прийняла рішення відмовитися від проведення вуличних пікетів.

Зазначимо, проти членів координаційної ради відкрито кримінальну справу про спробу захоплення державної влади. Поки невідомо, чи пов'язані затримання представників опозиції та видворення частини з них з Білорусі з цією справою.

Станом на 9 вересня на волі залишається лише один член президії координаційної ради - нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич.

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