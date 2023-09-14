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Экс-глава геонадр о блокировании добывающих активов из-за санкций: набирает страшные масштабы

Четверг 14 сентября 2023 15:51
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Экс-глава геонадр о блокировании добывающих активов из-за санкций: набирает страшные масштабы Фото: экс-глава геонадр Украины Дмитрий Кащук (nadra info)
Автор: Сергей Новиков

Цель внедрения санкций в отношении физического лица - нанести ему ущерб и вред. Но в случае внедрения санкций в отношении конечных собственников, акционеров или учредителей добывающих компаний последствия затрагивают рядовых граждан, целые отрасли недропользования и экономику Украины в целом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета недропользования Европейской бизнес ассоциации, экс-главу Государственной службы геологии и недр Украины Дмитрия Кащука.

"Из-за наложения санкций на конечного бенефициара останавливается деятельность целого предприятия - останавливается добывающий объект, увольняют людей, не уплачиваются налоги, рента, НДФЛ и т.д. Это вещь, которая уже начинает приобретать страшные масштабы", - заявил Дмитрий Кащук, добавляя, что несовершенная санкций "замораживает" целые активы при блокировании лицензии.

Вместе с тем сама лицензия "выбывает из игры" на все время действия ограничений. Невозможно ни восстановить ее действие, не передать другому владельцу, лишь бы актив не находился в простое. Действующие правила не предусматривают никакого сценария возобновления работы таких предприятий.

"Опять же стоит не забывать, что целью санкций является невозможность использования недр в ущерб интересам государства. Указанную цель вполне можно достичь без остановки действия специальных разрешений, а с использованием других ограничений, в том числе и санкционных", - подчеркивает Кащук.

Возобновить действие спецдовзолов, остановленных из-за подсанкционности конечного бенефициара, законодательно невозможно.

Кащук отмечает, что не существует процедуры, которая после снятия санкций с бенефициарного владельца, разблокировала лицензию на пользование недрами. Такой механизм предусмотрен только в случае отмены ограничений по юридическому лицу-недропользователю.

Напомним, ранее эксперты обращались в СНБО с просьбой приступить к разработке процедур, позволяющих активам осуществлять операционную деятельность, пока владельцы отстаивают свои права или государство не найдет новых распорядителей для актива.

Недавно компания Smart Energy сообщала, что по состоянию на 1 сентября из-за блокирования разработки газовых месторождений государство недополучило 540 млн грн налогов. Не добыто уже 67 млн. кубометров топлива.

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