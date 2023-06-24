Экономия света. Топ энергозатратной техники и как не разориться на платежках

Тариф на свет в Украине с 1 июня вырос до 2,64 гривны за кВт-ч. Способов сэкономить на оплате много, большинство из них сводится к тому, чтобы снизить потребление электроэнергии, но очевидно, что полностью отказаться от бытовой техники невозможно.

РБК-Украина рассказывает о самых энергозатратных приборах, а также что делать, чтобы не разориться на платежках.

Топ энергозатратной техники

Больше всего электроэнергии из регулярно используемой бытовой техники потребляют:

электрочайник - около 2 кВт

кондиционер (или электрический обогреватель) - 2 кВт

микроволновая печь - 1 кВт

Эти приборы обычно используются каждый день, кондиционер или обогреватель - в зависимости от сезона. Чтобы определить количество кВт-ч в месяц, достаточно умножить мощность на количество часов работы.

Если чайник работает 15 минут в день, то за месяц выйдет около 15 кВт-ч. Используя микроволновую печь 4 раза в день по 3 минуты, получим 6 кВт-ч за месяц. А работающие по 8 часов в день кондиционеры или обогреватели могут за месяц намотать 480 кВт-ч, а это довольно много.

Что касается холодильников, которые работают круглосуточно, то обычно в технической документации указано потребление за целый год. Цифры колеблются от 150 до 460 кВт-ч в зависимости от класса энергоэффективности (самые экономные – это класс А+, А++ и А+++). Таким образом в месяц холодильник потребляет от 12,5 до 38 кВт-ч.

Стиральные машины тоже имеют разные классы энергоэффективности. Но объемы потребления зависят прежде всего от частоты, режима, загрузочной массы и температуры стирки. В среднем мощность во время стирки достигает 1,5 кВт. Если стирать по часу три раза в неделю, то за месяц выйдет около 20 кВт.

Средняя мощность другой популярной техники выглядит следующим образом:

телевизор - до 30 кВт-ч в месяц в зависимости от модели (работа 5 часов в день)

ноутбук или стационарный компьютер - 20 до 81 кВт-ч в месяц (работа 5 часов в день)

фен - от 2,5 до 5,5 кВт-ч в месяц (работа 1 час в неделю)

утюг - 6 кВт-ч в месяц (работа 1 час в неделю)

Помимо фенов и утюгов, нагрузку на сети существенно повышают электроплиты и духовые шкафы.

Как не разориться на платежках

Чтобы сократить объемы потребления электричества в случае с бытовой техникой придется менять привычки. Например, отказаться от электрочайника, микроволновки и кондиционера, ну или хотя бы максимально сократить время их работы.

В случае со стиральными машинами большая часть электроэнергии уходит на нагрев воды. Здесь важно помнить, что современные порошки и другие средства для стирки эффективны даже в холодной воде. Поэтому оптимальной температурой стирки считается 30-40 градусов.

Кроме того, поможет сэкономить установка двухтарифного счетчика. Таким образом, ночные часы работы холодильника, кондиционера или обогревателя будут считаться по тарифу вдвое ниже – 1,32 гривны вместо 2,64 гривны за кВт-ч (в период с 23:00 до 07:00).

Соответственно, если на ночь перенести работу стиральных машинок, хлебопечек и мультиварок, то их работа обойдется дешевле.

Не менее эффективными остаются самые простые советы: