ua en ru
Вт, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экономика восстанавливается, в валютных ограничениях все меньше смысла, - эксперт

Вторник 23 января 2024 13:13
UA EN RU
Экономика восстанавливается, в валютных ограничениях все меньше смысла, - эксперт Фото: экономика восстанавливается, в валютных ограничениях все меньше смысла (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач

Валютные ограничения имели смысл в начале войны, чтобы удержать экономическую стабильность, но сейчас эти ограничения только сдерживают развитие экономики и привлечение потенциальных инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного консультанта центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Ивана Уса.

"То, что были ограничения в начале войны, это логично. А сейчас надо смотреть на ситуацию: по-моему, улучшение экономической ситуации требует возвращения к определенным предвоенным реалиям, а значит и устранения этих ограничений. Уже в прошлом году был небольшой рост, а значит, спад не был таким долгосрочным.Устойчивость экономики есть, а значит, эти имеющиеся ограничения - уж слишком, так же, как и слишком высокая учетная ставка.Я думаю, что ее нужно продолжать снижать, чтобы она была на несколько процентных пунктов выше уровня инфляции", - заметил эксперт.

Он отметил, что властям следует думать также о расширении возможностей по привлечению инвесторов, а соответственно - предоставлять им дополнительные стимулы, ведь риски вложения в воюющую страну достаточно высоки. В данной ситуации наличие денежных ограничений только ограничивает наш потенциал.

"Мы понимаем, что инвестиции действительно сюда не пойдут, потому что в условиях боевых действий вряд ли кто-то рискнет. Но эти риски – это дополнительное окно возможности занять место, пока кто-то другой не пришел. Поэтому нам следует включать эту задачу – привлечение инвестиций, создание благоприятных условий для того, чтобы они заходили, включая, безусловно, и валютное регулирование – как одну из составляющих этого создания правильного климата», – резюмировал Усс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика Украины Валютный рынок
NEWS
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
Появились фото последствий обстрела в Соломенском районе Киева
DAILY
Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Смена акцента. Главное о ситуации на фронте и начнет ли РФ наступление на Купянск