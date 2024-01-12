Экономические ожидания украинцев ухудшились: чего опасаются в 2024 году

В декабре 2023 года Индекс потребительских настроений украинцев снизился на 3,8 пункта и составил 77,1 п. Существенно упал индекс ожидаемого развития экономики на протяжении пяти лет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В декабре показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остался на уровне предыдущего месяца и составляет 122 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 2,2 п. и составляет 182,1. Индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,3 п. и составляет 150,2 п.

"Зимний период начинается с негативной динамики по всем ключевым показателям потребительских настроений. Несмотря на тот факт, что текущее положение населения Украины без существенных изменений, экономические ожидания и потребительские настроения в целом показывают негативную динамику. В наибольшей степени это касается среднесрочных экономических ожиданий (на протяжении ближайших 5 лет) - соответствующий индекс уменьшился на 13,2 пункта”, – комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равняется 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.

Ухудшение ожиданий

Напомним, по данным НБУ, украинский бизнес в декабре 2023 года ухудшил ожидания по результатам деятельности своих предприятий в ближайшей перспективе.

По данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", в декабре 2023 года 37% украинцев оценивали уровень доброты собственной семьи как плохой, 51% - как не плохой и не хороший, 10,5% - как хороший.

По сравнению с маем 2021 г. уровень доброты незначительно ухудшился. Доля тех, кто оценивает уровень как хороший, упала с 14% до 10,5%.