Для екомодернізації промисловості необхідна карту реформ і фінансування, - еколог

"Ми наголошуємо на чіткій дорожній карті реформ, на прозорих і зрозумілих джерелах фінансування. Тому що просто, щоб звучало в контексті "Ми за добро і за здоров’я", - так всі цього хочуть і всі хочуть сталого розвитку. Тому потрібно об’єднати зусилля для пропрацювання всіх механізмів реалізації", - сказала Циганок.

Вона наголосила: бізнес готовий до екомодернізації і розуміє невідворотність руху України в цьому напрямку, але він виступає за прозорі правила і розраховує на створення реального механізму підтримки.

"В нашій державі існує як сумлінний, так і шахрайський бізнес. Так от сумлінний бізнес давно готовий до модернізації, він давно шукає джерела для покращення своїх стосунків з довкіллям. І він зацікавлений в довгостроковій капіталізації бізнесу. Але дуже необхідні прозорі правила гри", - зазначила Циганок.

Нагадаємо, раніше в Європейській бізнес асоціації України наголосили, що Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.

Водночас народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) повинен бути відхилений, він не має нічого спільного з захистом екології і спрямований на знищення промисловості.

Як відомо, 21 травня Верховна рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.