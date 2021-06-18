ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для екомодернізації промисловості необхідна карту реформ і фінансування, - еколог

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 червня 2021 11:13
Для екомодернізації промисловості необхідна карту реформ і фінансування, - еколог Фото: для екомодернізації промисловості необхідно створити карту реформ (Віталій Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Україна

Екомодернізація промисловості має відбуватись за чіткими реалістичними для виконання правилами та передбачати дієвий механізм фінансування..

Про це заявила президент професійної асоціації екологів України Людмила Циганок.

"Ми наголошуємо на чіткій дорожній карті реформ, на прозорих і зрозумілих джерелах фінансування. Тому що просто, щоб звучало в контексті "Ми за добро і за здоров’я", - так всі цього хочуть і всі хочуть сталого розвитку. Тому потрібно об’єднати зусилля для пропрацювання всіх механізмів реалізації", - сказала Циганок.

Вона наголосила: бізнес готовий до екомодернізації і розуміє невідворотність руху України в цьому напрямку, але він виступає за прозорі правила і розраховує на створення реального механізму підтримки.

"В нашій державі існує як сумлінний, так і шахрайський бізнес. Так от сумлінний бізнес давно готовий до модернізації, він давно шукає джерела для покращення своїх стосунків з довкіллям. І він зацікавлений в довгостроковій капіталізації бізнесу. Але дуже необхідні прозорі правила гри", - зазначила Циганок.

Нагадаємо, раніше в Європейській бізнес асоціації України наголосили, що Україна має застосувати досвід проведення екомодернізації в країнах ЄС і надати підприємствам державну підтримку на запровадження екотехнологій та запропонувати фінансові стимули.

Водночас народний депутат, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявила, що законопроєкт про зниження промислових викидів (4167) повинен бути відхилений, він не має нічого спільного з захистом екології і спрямований на знищення промисловості.

Як відомо, 21 травня Верховна рада вдруге провалила законопроект про запобігання, зменшення та контролю забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності (№4167), його відправили на доопрацювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
промышленность экология
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами