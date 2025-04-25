Экологическая пошлина СВАМ грозит Украине потерей миллиардов долларов, - эксперт

Углеродная пошлина СВАМ, которую ввел Евросоюз, должна была бороться с климатическими изменениями, а оказалась оружием торговых войн. Если ее действие распространится на Украину в полном объеме, мы рискуем потерять миллиарды долларов, а наша экономическая интеграция с ЕС оказалась под угрозой.

"Сначала СВАМ позиционировали как инструмент для борьбы с климатическими изменениями, а сейчас ЕС открыто признает, что этот инструмент в первую очередь направлен на защиту собственных рынков и поддержку внутренних производителей. Деньги, которые получает Европа с продажи углеродных сертификатов, идут на субсидирование декарбонизации своей промышленности. То есть, на самом деле речь идет не только об экологии, но и о торговых войнах, в которых климатические вопросы - лишь прикрытие", - отметила Оринчак.

Она подчеркнула, что из-за введения СВАМ Украина оказалась в крайне невыгодном положении: из-за пассивной позиции нашей страны до 2030 года Украина рискует потерять около 5 миллиардов долларов экспортных поступлений.

"Это не просто цифры, это потерянные инвестиции и рабочие места. Также СВАМ может существенно осложнить интеграцию Украины с ЕС: если украинские предприятия потеряют доступ к европейскому рынку, они вынуждены будут переориентироваться на другие регионы. Это фактически поставит под сомнение экономическую интеграцию Украины с Европой, ведь реальная интеграция - это не только политические соглашения, а прежде всего торговля и инвестиции", - акцентировала эксперт.

Она также отметила, что большой проблемой для бизнеса остается неопределенность: украинские предприятия уже теряют значительные средства из-за отсутствия четких правил и прогнозов по внедрению этого механизма.

"Сейчас Украине нужно максимально четко определить условия и правила работы СВАМ на будущие годы, а правительству срочно необходимо инициировать проведение переговоров с ЕС о смягчении или отсрочке условий. Исключение Украины из СВАМ по статье 37 - форс-мажор, - является логичным: с одной стороны, это станет настоящим испытанием механизмов включения в регулирование СВАМ. С другой стороны, такое решение позволит Украине еще больше интегрироваться в европейскую экономику, что выгодно для ЕС", - подчеркнула Оринчак.

Ранее генеральный директор "Центра Экологии и Развития Новых технологий" Владислав Антипов также заявил, что введение европейской экологической пошлины СВАМ для Украины это не только потеря миллиардов ВВП, но и вообще вопрос выживания украинских экспортных отраслей, в частности металлургии. Поэтому должны настаивать на отсрочке введения для Украины этой пошлины, используя пункт о форс-мажоре.