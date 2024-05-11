Экологическая пошлина СВАМ должна соответствовать экономическим реалиям, в которых оказалась Украина, - экономист

Украина должна занять проактивную позицию в переговорах с Европой по экологической пошлине СВАМ, ведь ее введение должно соответствовать экономическим реалиям, в которых мы оказались. Кроме того, нужно вести переговоры с тем, чтобы найти дополнительные источники финансирования экологической модернизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрея Забловского.

"Введение экологической пошлины СВАМ очень сенситивно, к нему должна быть постепенная адаптация бизнеса. У власти есть понимание, какая поддержка нужна бизнесу, рассматриваются возможности смягчения или адаптации к внедрению этой системы. Так же рассматривается возможность поиска дополнительных средств международной поддержки, которые позволят смягчить этот возможный негативный процесс. А самое главное - понимание, каким образом лучше адаптировать нововведения к украинским реалиям", - говорит Забловский.

Он подчеркнул: главное для Украины сейчас - учитывая условия, в которых мы находимся, мы имеем возможности и право апеллировать к Европе и занимать проактивную переговорную позицию, чтобы наши экологические обязательства были адекватны с точки зрения существующих вызовов.

"Украина многого достигла в выполнении своих экологических обязательств. Поэтому сейчас мы имеем полное право занять проактивную позицию, потому что нет догм. То, чем СВАМ был до войны, условно говоря - одно дело. И то, что сейчас - совсем другое. Особенно это касается Украины", - резюмировал экономист.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро.