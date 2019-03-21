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На заводі у Єгипті стався вибух

Новини » Надзвичайні події    21.03.2019 - 16:45
На заводі у Єгипті стався вибух
Фото: завод по виробництву фосфатних добрив (twitter.com/egyindependent)

В результаті інциденту 10 осіб загинули і ще 15 постраждали

У Єгипті стався вибух на заводі з виробництва фосфатних добрив у місті Айн-Сохна, розташованому на березі Суецької затоки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

В результаті інциденту 10 осіб загинули і ще 15 постраждали.

Наголошується, що вибух стався під час експлуатаційних випробувань одного з резервуарів з аміаком. В даний час вогонь вдалося локалізувати.

Прокуратура Єгипту почала розслідування події.

Reuters з посиланням на джерела повідомляє, що виробництво належить військовим і має контракт з будівельною компанією Hassan Allam Properties. За інформацією агенства, загинуло щонайменше вісім осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Китаї стався потужний вибух на заводі з виробництва пестицидів, в результаті якого загинули шість чоловік і ще 30 людей постраждали.

Крім того, в Іраку загинули 45 осіб після затоплення порома. За попередньою інформацією, пором був перевантажений. Він затонув у річці Тигр біля Мосула. Більшість жертв на поромі - жінки і діти. 

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