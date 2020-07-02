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В Ефіопії масштабні протести. Убито понад 80 людей, сотні поранених

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 11:13
В Ефіопії масштабні протести. Убито понад 80 людей, сотні поранених
Фото: протестувальники в Ефіопії (twitter com abdiwali_jamal)

Протести спалахнули в кількох містах країни

В Ефіопії десятки тисяч людей вийшли на вулиці у зв'язку з вбивством популярного в країні співака Хачалу Хундесса. Уряд жорстко відреагував на протести, під час зіткнень з поліцією загинули понад 80 осіб.

Про це повідомляє BBC.

Хундесса відомий тим, що у своїх піснях піднімав тему боротьби і розчарування народу оромо під час антиурядового протестного руху 2014-2018 років. У понеділок, 29 червня, його застрелили невідомі в столиці Аддіс-Абебі.

На наступний день в кількох містах регіону Оромян десятки тисяч людей вийшли на вулиці вшанувати пам'ять співака. Через кілька днів був убитий дядько Хундесси. Настрої людей погіршилися, почалися заворушення. Також було затримано кілька опозиційних політиків, які підтримували протестувальників.

За останніми даними, під час сутичок загинули щонайменше 80 людей, включаючи трьох співробітників спецназу поліції. На цей час в країні відсутній зв'язок та інтернет.

Нагадаємо, протести в Ефіопії почалися через переслідування владою ефіопського політичного активіста Джавара Мухаммеда.

У минулому році під час масових заворушень загинули сотні людей.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Эфиопия
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