Ефективно упакована промисловість. Дворазовий володар премії "Промисловець року" Ірина Мірошник про пакувальну індустрію

Двократний володар премії "Промисловець року" загальнонаціональної програми "Людина року" Ірина Мирошник вже 20 років керує однією з найбільших компаній по виробництву гнучкої упаковки, на сьогоднішній день міжнародною групою компаній IMMER Group. У цьому році з її рук найвище визнання отримав Олег Корнецький, Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш", володар премії "Промисловець року" 2017 року. Скориставшись випадком, ми вирішили дізнатись у Ірини про нові досягнення її компанії, рушійних силах індустрії упаковки та про її вклад в розвиток вітчизняної промисловості.

В минулому році вас визнали кращим промисловцем року. Що у вас нового за минулий рік? Ми продовжуємо бути лідером пакувальної індустрії. Якість нашої продукції щорічно визнається на світовому рівні. Впроваджуємо нові технології і рішення в індустрії гнучкої упаковки. Було налагоджено промислове виробництво нового продукту - біорозкладаної плівки для мульчування (проект в агросекторі) і нового матеріалу для гнучкої упаковки - нетканого матеріалу.

Що рухає Вашу індустрію, на що орієнтуєтеся у виробництві? Як не набридло всім слово інновації, але саме вони сьогодні визначають майбутнє нашої галузі та створення нових матеріалів для поліпшення споживчих властивостей і екологічності. Європа заради цього переходить до нової моделі економіки в наступному році, економіці замкнутого циклу (ЕЗЦ). Ця "Четверта індустріальна революція» змінить лінійну модель економіки циклічної, яка встановиться в ЄС на найближчі 100 років. Суть нової моделі проста - утримувати вироблену сировину або продукт в циклі якомога довше. За рахунок цього ЄС розраховує економити 500 млн євро і скорочувати відходи на 100 млн тонн щорічно. Гнучкій упаковці в ЕЗЦ відводиться особлива роль, адже її можна буде тримати в циклі "виробництво-переробка" 3-4 і більше разів.

"Четверта індустріальна революція" звучить сильно! Розкажіть в чому Ваша роль? Як очевидно, це дуже серйозна і складна робота, яка вимагає уваги і дій кожного учасника виробничо-збутового ланцюжка, а також держави. У січні цього року ЄС офіційно зафіксував мету - вся полімерна упаковка в Європі до 2030 року повинна стати такою, що переробляється. Для досягнення цієї мети кожному учаснику ланцюжка потрібно вирішити свої завдання: державі - інфраструктурні, постачальникам - сировинні. Наше завдання, як виробника кінцевого продукту, гнучкої упаковки, - забезпечити всі можливості для переробки матеріалу. Саме цим зараз і займаємося. Ми разом з декількома передовими європейськими компаніями беремо участь в проекті CEFLEX, де разом працюємо над створенням нової моделі життєвого циклу гнучкої упаковки відповідно до стандартів Економіки замкнутого циклу.

Наведіть приклад такої роботи? Наприклад, недавно, разом з декількома клієнтами ми замінили класичну упаковкудля кави (ред. "Стіки 3 в 1"), в структурі якої був комбінований з фольгою матеріал, на таку, що легко переробляється і складається виключно з полімерів, причому з тими ж властивостями. Звичайно, до цього її теж можна було переробляти, але складніше і дорожче. Або наша власна розробка - повністю перероблюється полімерна упаковка з візуальними і тактильними властивостями бавовни "COTTONTOUCH". Упаковка з такого матеріалу довго зберігає продукти свіжими і береже екологію.

Ви згадали про екологію. Наскільки важливий для Вас це питання? Цій темі відведено окрему увагу в нашій компанії. Наша продукція та виробництво сертифікується незалежними органами відповідно до світових стандартів і вимог харчової, екологічної, трудової безпеки. Аудити проходять на наших підприємствах регулярно, робота щодо поліпшення - це безперервний процес. Бути екологічно та соціально відповідальним - сьогодні це не просто вибір, а необхідність.

Хто ще оцінює Ваші досягнення в цій галузі? Багато. Наприклад, за підсумками щорічного всеукраїнського проекту "Екологія, довкілля та природокористування в Україні", наше виробництво визнали найкращим за рівнем впровадження екологічно безпечних, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій в 2017 році. Проект, до речі, важливий, проходить під патронатом Міністерства екології та природних ресурсів України та за підтримки Державної екологічної інспекції України.

Говорячи про державні органи, як Ви контактуєте з ними з питань, пов'язаними з Вашої індустрією або промисловістю в цілому? Держава вирішує глобальні завдання, стратегічні питання, спираючись на експертизу і коментарі профільних організацій та об'єднань. Ми підтримуємо комунікацію з законодавцями через нашу професійну Асоціацію гнучкої упаковки України, Європейської бізнес-асоціації, Американської ТПП, Союз хіміків України, УСПП та інші об'єднання бізнесу. Ми прагнемо до європейської моделі спілкування, де ми - професіонали та експерти галузі. Дуже хотілося б, щоб, як в Європі, законодавча влада прислухалася до думки експертів галузі та бізнесу.

А чи є у Вас приклад ініціювання законодавчих ініціатив? Як один з недавніх прикладів, в лютому ми підняли питання о нормах міграції первинних ароматичних амінів в матеріалах, що контактують з харчовими продуктамі. На жаль, на даний момент, ці хімічні сполуки навіть не внесені в список канцерогенів, не кажучи вже про дієвий механізм обов'язкового контролю, але ми сподіваємося скоро це змінити.

На Вашу думку, який внесок в розвиток України вносить Ваша промисловість? Завдяки нашим рішенням, виробники харчової та нехарчової продукції розширюють географію своєї присутності, підвищують рівень продажу свого товару. З цього року аграрії мають доступ до біорозкладаної плівки для мульчування, екологічної агротехнологіі, яка значно підвищує ефективність вирощування врожаю. Ми підтримуємо високотехнологічне виробництво, продовжуємо розробку нових матеріалів. Наші підприємства надають робочі місця кваліфікованим технічним і науковим фахівцям.

Яким Ви бачите майбутнє своєї індустрії, яка перспектива на найближчі 5 років? Ми живемо в епоху цифрових технологій. З кожним роком вони проникають все глибше і глибше в наше життя і виробничі процеси. Індустрія упаковки не є винятком. Уже сьогодні в нашому виробництві ми використовуємо технології цифрового друку на гнучкій упаковці, доповненої реальності і різні методи захисту від контрафакту. В майбутньому ми бачимо зростання популярності цих технологій. Фізична упаковка товару буде мати продовження в цифровому світі. У майбутньому споживачі зможуть дізнатися все про продукт, просто, націливши на нього свій смартфон, а виробник зможе тут же збирати маркетингову статистику і відслідковувати переміщення свого продукту в реальному часі. І звичайно, буде спостерігатися все більше проникнення матеріалів, що здатні біологічно руйнуватися.