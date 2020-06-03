В ЄЕС підтвердили позицію ДТЕК щодо плати за передачу при експорті електроенергії

Ілюстративне фото (dtek.com)

Рекомендації ЄЕС повністю збігаються з позицією ДТЕК щодо невідповідності вимог регулятора

Секретаріат Європейського Енергетичного співтовариства (ЄЕС) надав роз'яснення та рекомендації з приводу оплати тарифів на передачу експортерами електроенергії. Рекомендації ЄЕС повністю збігаються з позицією ДТЕК щодо невідповідності вимог Регулятора оплачувати тариф на передачу при експорті електроенергії європейському законодавству та міжнародним зобов'язанням України.

Про це йдеться в документі ЄЕС "Україна: тариф на передачу і диспетчеризацію електроенергії щодо тарифів на експорт і імпорт", передає РБК-Україна.

Нагадаємо, регулятор в особі Національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в лютому 2020 року зобов'язав експортерів оплачувати тариф на передачу при експорті електроенергії за тією ж ставкою, що і для внутрішнього споживання і вироблення. Відповідні зміни були внесені в Кодекс системи передачі.

Дана норма знижує конкурентоспроможність національних виробників електроенергії, тому компанія "ДТЕК Західенерго" опротестувала дане рішення в суді.

Зокрема, у висновках Секретаріату ЄЕС йдеться, що рішення Регулятора суперечить статті 41 Договору про Енергетичне Співтовариство, яка передбачає, що митні мита і кількісні обмеження на імпорт та експорт електроенергії та всі заходи, що мають рівнозначний ефект, заборонені.

"Поточний тариф на передачу електроенергії не повинен застосовуватися до експортних та імпортних операцій, тому що це призводить до завищення ціни й не відповідає договору про Асоціацію", - йдеться у висновку ЄЕС.

Згідно з прецедентним правом Європейського Суду, ця заборона також поширюється на всі заходи, що суперечать принципам вільної торгівлі. Зокрема, в документі наводиться приклад Словаччини. В аналогічній ситуації кілька років тому Європейський суд ухвалив рішення, що будь-які додаткові матеріальні витрати, навіть незначні, на експортовані товари, є перешкодою для руху таких товарів.

Своєю чергою, у D.Trading відзначили, що регулятор, який забезпечує інтеграцію української енергосистеми, повинен керуватися загальноприйнятими європейськими нормами та правилами.

"ДТЕК завжди працює відповідно до законодавства України. Сподіваємося, що й інші учасники ринку будуть слідувати тим же принципам. Компанія оплачує тариф оператора системи передачі відповідно до усіх діючих вимог. Ми продовжуємо в судовому порядку відстоювати неправомірність нарахувань за тариф на передачу на експорт. Секретаріат Європейського Енергоспівтовариства однозначно вказав на неправомірність застосування тарифу на передачу для компаній-експортерів. Таке рішення Регулятора, на мою думку, є відвертою дискримінацією компаній-експортерів. Сподіваюся, що мотивована думка Секретаріату ЄЕС стане основою для перегляду Регулятором помилкових рішень", - зазначив генеральний директор D. Trading Віталій Бутенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у 2019 році "ДТЕК ВДЕ" направив на будівництво вітрових і сонячних електростанцій 8,9 млрд грн, що на 113% більше у порівнянні з 2018 роком.

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Автор: РБК-Україна