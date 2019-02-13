Єдиний квиток у транспорті використовують вже 2 тисячі киян, - КМДА

Фото: Юрій Назаров (прес-служба КМДА)

У столиці триває експлуатація єдиного електронного квитка

Вже сьогодні оплатити проїзд в будь-якому комунальному громадському транспорті Києва можна за допомогою єдиного квитка, транспортної картки Kyiv Smart Card, Картки киянина, паперового квитка з QR кодом або QR кодом, згенерованим у кабінеті киянина. Про це розповів директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

Для того, аби здійснити оплату у салоні наземного транспорту потрібно піднести картку або квиток до валідатора, а в метрополітені – до зчитувального пристрою на турнікеті, пояснив Назаров.

За його словами, на сьогодні придбали та користуються транспортною карткою Kyiv Smart Card вже близько 2 тисяч киян.

"Станом на 13 лютого 2019 року весь наземний муніципальний транспорт уже обладнано бортовими комп’ютерами та валідаторами. Валідаторами обладнано 1326 одиниць наземного транспорту. У 68 вестибюлях київського метрополітену модернізовано 76 турнікетів – вони позначені надписом Kyiv Smart Card. Згодом до сплати проїзду ми плануємо під’єднати й розрахунок банківською карткою", – зазначив Назаров.

Він розповів, що придбати Kyiv Smart Card вже можна на станціях метро "Хрещатик", "Театральна", Майдан Незалежності", "Акедеммістечко", "Лісова", "Арсенальна", "Теремки", "Видубичі", "Сирець" та "Почайна". Продаж на інших станціях метро планують розпочати найближчим часом.

За даними прес-служби, наразі поповнити картку можна в Особистому кабінеті киянина, в касах вказаних десяти станцій метрополітену та у боксах самообслуговування Ibox. Згодом придбати та поповнити транспортну картку буде можливо в терміналах самообслуговування, розташованих у всіх вестибюлях КП "Київський метрополітен" та на станціях швидкісного трамваю, касах Т-кіосків, окремо поповнити – в мобільному додатку Kyiv Smart City, терміналах 2click, на сайтах iPay та Portmone.