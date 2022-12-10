Есть носители "Калибров"? Стало известно, сколько кораблей держит Россия в Черном море

Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 10 кораблей. Среди них нет ни одного носителя "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Спикер традиционно пожелал судам врага отправиться на дно.

Несмотря на отсутствие кораблей, способных нести крылатые ракеты, украинцам следует быть бдительными и не пренебрегать воздушными тревогами. Ведь ситуация может измениться, а пуск "Калибров" произойти очень быстро.

Отмечаем, что граждане должны немедленно пройти в укрытие, как только начинают выть сирены. В хранилищах необходимо находиться, пока не появится информация об отбое опасности.