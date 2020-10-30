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Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 09:19
Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК
Фото: НАЗК (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Доступ до Реєстру декларацій відновлено. Однак, лишились наслідки шкоди, завдані антикорупційній системі, через рішення Конституційного суду України.

Про це повідомляє прес-служба Національного агенства з питань запобігання корупції.

Зокрема, електронні декларації фактично не можуть бути перевірені. Також звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Після рішення суду НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію та притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення та займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

Агенство не може перевіряти звіти політичних партій, а отже фінансувати їх.

Нагалаємо, 28 жовтня Національне агентство по запобіганню корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Пізніше в КСУ заявили, що скасували перевірку електронного декларування, щоб захистити суддів від тиску на них органів виконавчої влади.

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